Armia ma nowych oficerów

432 absolwentów Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych zostało dziś promowanych na pierwszy stopień oficerski. To głównie słuchacze kilkumiesięcznych kursów organizowanych w tej wojskowej uczelni. - Pamiętajcie, że wasze życie poświęcacie Polsce i narodowi polskiemu - mówił obecny na uroczystości Antoni Macierewicz, szef MON.

Uroczystości związane z nadaniem pierwszego oficerskiego stopnia rozpoczęły się już w piątek. Absolwenci otrzymali świadectwa, dyplomy ukończenia uczelni oraz patenty oficerskie. Z kolei dziś na placu Gołębim we Wrocławiu absolwenci stanęli do uroczystej promocji. Aktu mianowania do stopnia podporucznika dokonali: gen. broni Michał Sikora, I zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. broni Marek Tomaszycki, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz gen. bryg. Jan Dziedzic zastępca szefa SG WP . W uroczystościach wziął udział Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej.

Antoni Macierewicz, minister obrony narodowej podkreślał, że promowani dziś absolwenci WSOWL "przejmują na siebie obowiązek tworzenia nowej kadry wojska polskiego". - Wraz z tą przysięga bierzecie na siebie wielki obowiązek i wielki trud. Polska armia ma być nie tylko silniejsza i nowocześniejsza, ale musi też być skuteczniejsza i zdolna do współdziałania z sojusznikami. To wy niedługo będziecie dowodzili oddziałami współpracującymi z sojusznikami - mówił szef MON. Minister zauważył też, że wielu z promowanych dziś oficerów będzie współtworzyło nowy rodzaj wojsk - obronę terytorialną. - Pamiętajcie, że wasze życie poświęcacie Polsce, narodowi polskiemu, poświęcacie tym, którym przysięgaliście - dodał minister.

– Składam Wam serdeczne żołnierskie gratulacje i przekazuję wyrazy najwyższego uznania za pracę, którą wykonaliście nad sobą. Pracę związaną z pokonywaniem własnych słabości i doskonaleniem umiejętności niezbędnych w zapewnieniu bezpieczeństwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej – mówił do podporuczników płk Dariusz Skorupka, rektor-komendant uczelni. Dodał, że elitarność towarzysząca zawodowi oficera, nie tylko wyróżnia, lecz przede wszystkim zobowiązuje. – To zobowiązanie do dobrego przewodzenia, do nieustannego dążenia do doskonałości, a w sytuacjach kryzysowych do bezkompromisowych poświęceń. Ktoś mógłby zadać pytanie, jak się zachować w sytuacji zagrożenia? Może pozostać biernym? Nas, żołnierzy ten dylemat nie dotyczy, ponieważ my, dzięki naszym jakże młodym i jakże prawdziwym autorytetom, już wiemy, że można i należy „zachować się jak trzeba”. Wierzę, że tak będzie! – dodał rektor.

W murach uczelni

Pierwsze oficerskie gwiazdki uzyskało 432 absolwentów (w tym 65 kobiet). – Promocję absolwentów pięcioletnich studiów mieliśmy w lipcu. Teraz stopień podporucznika otrzymali przede wszystkim ci, którzy w naszej uczelni ukończyli kilkumiesięczne studium oficerskie – wyjaśnia mjr Piotr Szczepański, rzecznik prasowy wrocławskiej WSO. Wśród promowanych najwięcej było absolwentów półrocznego studium oficerskiego o specjalnościach pancernej, zmechanizowanej i lądowych działań specjalnych. Kształciło się tu 258 podoficerów. Na Placu Gołębim stanęło też dziś dziewięciu absolwentów trzymiesięcznego studium, które jest przeznaczone dla osób o rzadkich specjalnościach, takich jak lekarze, weterynarze czy farmaceuci.



Podporucznikowskie gwiazdki zdobyli też absolwenci najdłuższego, bo trwającego 12 miesięcy studium. 22 osoby szkoliły się w specjalnościach zmechanizowanej, łączności oraz geograficznej. Podporucznikami zostało także 14 osób, które ukończyły 8,5-miesięczne szkolenie w grupach prawniczej, ekonomiczno-finansowej oraz orkiestr i zespołów estradowych. Oficerskie gwiazdki otrzymało także: dziewięciu absolwentów studiów stacjonarnych w WSO, 60 żołnierzy po kursie przeszkolenia kadr rezerwy oraz 60 absolwentów uczelni cywilnych, którzy w wojsku zasilą korpus medyczny.

– Tak szerokie spectrum specjalności w prestiżowych dziedzinach wiedzy świadczy o tym, że nowo promowani oficerowie Wojska Polskiego należą do elity intelektualnej naszego społeczeństwa. Takie zasoby determinują właściwy rozwój Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, a przez to wpływają na podniesienie poziomu bezpieczeństwa naszego kraju – mówił do zebranych płk Skorupka.

Wyróżniony podoficer

Wyróżniającym się słuchaczem został podporucznik Dominik Adamkiewicz, służący w armii od 1999 roku, ostatnio jak chorąży w 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Dwukrotnie służył w Iraku i raz w Afganistanie. Kwalifikacje podnosi od kilku lat. W Wyższej Szkole Ekonomii i Prawa w Kielcach uzyskał tytuł licencjonowanego ratownika medycznego. Potem kształcił się w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Rok temu obronił tam pracę magisterską. Ostatnie pół roku spędził we Wrocławiu kształcąc się w grupie aeromobilnej.

– Wyższe wykształcenie otworzyło mi drogę do korpusu oficerskiego. Podporucznikowskie gwiazdki, które dziś otrzymałem, to początek nowego etapu w służbie, dającego większe perspektywy na rozwój i zdobywanie nowych doświadczeń – mówi ppor. Adamkiewicz, który ukończył nawet kurs przywództwa. Posiada uprawnienia sędziego strzelectwa sportowego III klasy, instruktora strzelectwa sportowego LOK oraz instruktora systemu bezpiecznego posługiwania się bronią BLOS. Jest także starszym ratownikiem wysokościowym Państwowej Straży Pożarnej, instruktorem wspinaczki skałkowej. Ukończył kurs wspinaczki wysokogórskiej oraz operatora technik linowych i ratownictwa wysokościowego. Od 2006 roku ma również uprawnienia instruktora spadochronowego klasy mistrzowskiej.

W poniedziałek żołnierz obejmie pierwsze stanowisko oficerskie – dowódcy plutonu rozpoznawczego w 7 Batalionie Kawalerii Powietrznej. – Mam to szczęście, że będę dowodził Batalionem, w którym zaczynałem swoją służbę. Na pewno będzie mi łatwiej, znam bowiem środowisko, jednostkę i ludzi, z którymi przyjdzie mi służyć – mówi podporucznik.

W gronie najlepszych absolwentów znaleźli się także: Maria Kurzawa (absolwentka łódzkiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku wojskowo-lekarskim oraz WSOWL), Rafał Skorupka (absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i 8,5-miesięcznego studium w WSO, we wrześniu 2016 roku zdał egzamin na aplikację radcowską), Łukasz Sochaczewski (uczestnik dwóch misji w Afganistanie, na co dzień służy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, przez pół roku kształcił się w grupie osobowej zmechanizowanej), Sylwester Tomczyk (ukończył z najlepszym wynikiem kurs przeszkolenia kadr rezerwy w grupie pancerno-zmechanizowanej, w przyszłości chce zostać żołnierzem zawodowym).

Pierwszy stopień oficerski podporucznika nadaje prezydent. Wręczenie stopnia jest elementem ceremoniału wojskowego i nawiązuje do średniowiecznej tradycji pasowania na rycerza. Współcześnie promocje oficerskie odbywają się publicznie z udziałem przedstawicieli wojska i zaproszonych gości, w tym rodzin absolwentów wojskowych uczelni. Nominacji dokonuje zazwyczaj generał w służbie czynnej. Szablą dotyka lewego ramienia, przyklękającego na jednym kolanie podchorążego. Potem mianowany oficer wstaje i przyjmuje gratulacje od generała.