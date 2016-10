Będą zmiany w sprawdzianach z WF-u

W resorcie obrony narodowej rozpoczęły się prace nad zmianami w egzaminach sprawnościowych w wojsku. Do końca marca przyszłego roku powołany przez ministra Antoniego Macierewicza zespół ma opracować nowe testy i normy oceniające sprawność fizyczną żołnierzy zawodowych.

Co roku żołnierze zawodowi przechodzą egzamin z WF-u. W ten sposób wojsko ocenia ich kondycję i sprawność fizyczną. Mundurowi mężczyźni muszą zaliczyć trzykilometrowy marszobieg, a kobiety – na 1000 m. Albo pływanie. Każdego czekają też zadania sprawdzające siłę (podciąganie na drążku lub skłony tułowia wykonywane w ciągu dwóch minut) oraz sprawność i zwinność (bieg po kopercie lub, wymiennie, tzw. bieg wahadłowy 10x10 m). Normy ćwiczeń są uzależnione od wieku, płci, stanowiska i rodzaju jednostki.

Jednak zdaniem przedstawicieli MON-u taka forma sprawdzianu nie zawsze dobrze odzwierciedla faktyczną sprawność wojskowych. W praktyce bowiem żołnierz z oceną piątkową z WF-u może mieć problem z działaniem w terenie, na przykład gdy przyjdzie mu dźwigać 30-kilogramowy ekwipunek, składający się m.in. z plecaka, amunicji, broni i hełmu.

Sprawność musi być

Dlatego MON zapowiada zmiany w egzaminach sprawnościowych. Z taką inicjatywą wyszli przedstawicieli zarządów Planowania Użycia Sił Zbrojnych oraz Szkolenia Sztabu Generalnego. – Szkolenie fizyczne oraz ocena sprawności wymagają zmiany i dostosowania do aktualnych potrzeb Sił Zbrojnych RP – podkreśla Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON.

Dodaje, że w ostatnich latach problem oceny sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych i kandydatów na zawodowców był podnoszony na wszystkich szczeblach dowodzenia. – Na potrzeby Sił Zbrojnych RP, Sztab Generalny zorganizował nawet konferencję naukową dotyczącą tego zagadnienia, w której uczestniczyły środowiska cywilne i wojskowe. Istotnym wnioskiem pokonferencyjnym była potrzeba opracowania systemowych rozwiązań dotyczących oceny sprawności żołnierzy – mówi rzecznik resortu.

Kilka miesięcy pracy

W ciągu najbliższych kilku miesięcy takie rozwiązania ma przygotować zespół autorski powołany przez ministra Antoniego Macierewicza. W skład tego gremium wchodzi 37 osób, przedstawicieli jednostek i instytucji wojskowych. Inauguracyjne spotkanie odbyło się 1 września.

Zmiany będą dotyczyć sprawdzianu sprawności fizycznej, corocznie zdawanego przez żołnierzy. – Zespół ma opracować ćwiczenia i normy ćwiczeń zróżnicowane ze względu na płeć, grupy wiekowe oraz jednostki wojskowe i zajmowane stanowiska służbowe. Ponadto zostaną też opracowane nowe zasady i kryteria oceny sprawdzianu oraz warunki jego przeprowadzania – mówi rzecznik MON.

Zmiany mają także uporządkować bieżące zajęcia z wychowania fizycznego na różnych szczeblach dowodzenia. Choć teraz żołnierz może w ramach służby dwukrotnie w ciągu tygodnia uczestniczyć w szkoleniach WF, to nie zawsze jest to możliwe – z racji obowiązków lub braku ochoty. A MON chce, by żołnierze dbali o kondycję nie tylko przy okazji corocznych testów. Dlatego ma zostać opracowana instrukcja, która pomoże realizować bieżące szkolenie z wychowania fizycznego.

Prace zespołu autorskiego potrwają do końca marca 2017 roku. W ich efekcie zostanie opracowane nowe rozporządzenie ministra obrony narodowej dotyczące corocznego egzaminu z WF-u.

Potrzeba zmian

O zmianach w egzaminach sprawnościowych mówiło się w wojsku już w 2014 roku. Pojawił się wtedy pomysł m.in. ujednolicenia sprawdzianu pod kątem norm i ćwiczeń dla kobiet na określonych stanowiskach oraz nowego sposobu oceniania konkurencji sprawnościowych. Według ówczesnych propozycji, sprawdzian miał się dzielić na dwie części: konkurencje sprawnościowe na hali sportowej oraz wytrzymałościowe na boisku czy basenie. Warunkiem zdania egzaminu miało być uzyskanie minimalnych wymagań ze wszystkich ćwiczeń wchodzących w skład sprawdzianu. Do zmian jednak nie doszło.

Wprowadzone zostały natomiast zmiany bardziej organizacyjne. W 2014 roku MON zrezygnowało z zapisu ustawy pragmatycznej, zgodnie z którym za dwukrotnie niezdany egzamin groziło zwolnienie z armii. Obecnie dwójka ze sprawdzianu skutkuje obniżeniem ogólnej oceny w opinii służbowej. Ze względu na absencje na sprawdzianach z WF-u spowodowane podróżą służbową lub zwolnieniem lekarskim, MON zdecydowało też o wprowadzeniu bardziej elastycznych terminów przeprowadzania egzaminów. Obecnie mogą się one odbywać w trakcie całego roku, a nie, jak wcześniej – wiosną i jesienią.