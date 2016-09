Dzieje polskich walk na muralu

Mural upamiętniający 100 najważniejszych bitew w historii polskiego oręża powstanie w Legionowie. Na ponad 2,1 tysiąca metrów kwadratowych zostaną pokazane m.in. sceny bitwy pod Cedynią i walki polskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Legionowski mural będzie największym w Polsce, ale też największym na świecie tego typu malowidłem poświęconym historii.

Malowidło, przedstawiające wydarzenia z tysiącletniej historii oręża polskiego, powstanie przy Narodowym Centrum Kryptologii w Legionowie. Instytucja podlegająca MON znajduje się na terenie osiedla Piaski i jest odgrodzona od pozostałej części miasta murem. – Niestety szpeci on okolicę, dlatego wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej postanowiliśmy wykorzystać powierzchnię muru w interesujący sposób. Tak powstał pomysł historycznego muralu, współczesnej sztuki, która zmieniła już oblicze niejednego miasta – mówi Piotr Zadrożny, zastępca prezydenta Legionowa.

Liczą się detale

Realizacją projektu zajmą się muraliści i artyści z Fundacji Rosko Art, których prace można znaleźć w różnych miejscach Polski. Przygotowania trwały ponad dwa miesiące. – Wybraliśmy wydarzenia i bitwy, które – naszym zdaniem – warto umieścić na muralu. Chcieliśmy jak najlepiej odzwierciedlić historyczne detale, by wojsko było umundurowane i uzbrojone tak, jak w tamtym okresie. Dlatego przy niektórych bitwach, zwłaszcza tych mniej znanych, korzystaliśmy z konsultacji historycznych – mówi Rafał Roskowiński, artysta malarz, pionier współczesnego polskiego muralizmu, twórca Gdańskiej Szkoły Muralu.

Przygotowanych zostało około 390 rysunków przedstawiających wiele bitew stoczonych na przestrzeni 1000-letniej historii Polski. Na murze o długości 736 metrów i szerokości trzech sceny zostaną namalowane w kolejności chronologicznej, od bitwy pod Cedynią w 972 roku aż po misję polskiego wojska w Afganistanie w 2007 roku. Pojawią się np. obrazy walk pod Kircholmem, Chocimiem, Racławicami czy nad Bzurą, ale też mniej znanych, jak np. bitwy pod Salichą stoczonej w maju 1863 roku.

– Nasz mural nie musi uczyć historii, on ma inspirować do jej poznawania. Być może młodzież sięgnie do źródeł poświęconych dziejom Polski i dowie się, że walczyliśmy nie tylko z Niemcami i Rosjanami, ale również Tatarami, Turkami czy Litwinami. Naszym zamysłem było właśnie przypomnienie faktów mniej znanych i mniej rozpowszechnionych – mówi twórca muralu.

Także Irak i Afganistan

Rysunki przygotowane przez Rafała Roskowińskiego nawiązywać będą także do dzieł polskich malarzy historycznych: „Hołdu pruskiego” Jana Matejki, „Olszynki Grochowskiej” i „Szarży pod Rokitną” Wojciecha Kossaka czy „Drużyny Chrobrego” Michała Byliny. Mural zamkną obrazy z misji w Iraku i Afganistanie. Pojawią się sceny m.in. z irackiej akcji „Czarny orzeł” oraz obrony ratusza w Karbali, a także operacji „Achilles” prowadzonej w Afganistanie przez żołnierzy GROM-u.

Prace nad muralem ruszyły 19 września wieczorem. Wszystkie rysunki za pomocą rzutnika są wyświetlane na murze, a artyści malują je na ścianie. Dominującymi kolorami będą biały, czarny, czerwony i szary. Jeśli pogoda dopisze, malowidło będzie gotowe w ciągu miesiąca. Zajmie powierzchnię ponad 2100 metrów kwadratowych. Dla porównania, to tyle co sześć bocznych ścian 10 piętrowych wieżowców.

– Ten mural będzie czymś wyjątkowym. Posłuży promocji Legionowa, ale będzie też z pewnością elementem budującym tożsamość naszego miasta, jeden fragment muralu ma dotyczyć właśnie Legionowa – podkreśla Piotr Zadrożny. Dodaje, że cały projekt będzie mieć także walor edukacyjny. – Przy tworzeniu muralu mają pomagać uczniowie. Planowane są także pierwsze lekcje żywej historii przy ściennym malarstwie – mówi wiceprezydent Zadrożny.

Mural zostanie sfinansowany z budżetu miasta Legionowa i przy wsparciu resortu obrony.