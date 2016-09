Sukces PGZ na targach zbrojeniowych

Współpraca w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu „Wisła”, produkowanie w Polsce rakiet indukcyjnych oraz wymiana technologii z włoskim koncernem zbrojeniowym. Takie umowy zawarła Polska Grupa Zbrojeniowa z zagranicznymi koncernami podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

Już w dniu rozpoczęcia MSPO ogłoszono podpisanie listu intencyjnego między PGZ a włoskim koncernem Leonardo-Finmeccanica. Porozumienie dotyczy m.in. wymiany technologii i samolotów bezzałogowych. – Współpraca pomiędzy PGZ i Leonardo pozytywne wpłynie na gospodarki Polski i Włoch. Ale skorzystają na niej przede wszystkim ludzie, którzy dostaną lepsze warunki pracy – zapewniał w Kielcach Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej.

Czego dokładnie dotyczy porozumienie? Szefowie obu koncernów nie zdradzają szczegółów. – Umowa określa szeroką współpracę przemysłową między obiema spółkami. PGZ i Leonardo ogłosiły zamiar rozpoczęcia kooperacji w dziedzinie platform i usług śmigłowcowych, systemów lądowych i morskich, samolotów bezzałogowych, systemów i usług samolotowych, a także technologii kosmicznych – poinformowała Hanna Węglewska, rzeczniczka prasowa Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Z listu intencyjnego wynika, że włoski gigant wesprze PGZ swoimi technologiami i produktami. – Będziemy dążyć do wymiany wiedzy i myśli technologicznej, by móc kooperować w sferze badań, rozwoju i produkcji – mówi Arkadiusz Siwko, prezes PGZ.

Współpraca ma też dotyczyć sprzętu szkoleniowego. W listopadzie 2016 roku Leonardo-Finmeccanica rozpocznie dostawy do Polski samolotów M-346 Master, maszyn zaawansowanego systemu szkolenia lotniczego AJT (Advanced Jet Trainer). Niewykluczone, że włoski koncern dostarczy 41 Bazie Lotnictwa w Dęblinie także systemy symulacji, szkolenia naziemnego oraz wsparcia logistycznego. Taką możliwość zakłada podpisane właśnie porozumienie.

Rakiety indukcyjne



Umowa z Włochami to nie wszystko. Podczas targów zbrojeniowych PGZ poinformowała o podpisaniu kilku innych, w tym z Mesko oraz francuską firmą TDA (własność Thales). Dzięki porozumieniu Polska stanie się producentem nowoczesnych rakiet indukcyjnych, przeznaczonych na rynek krajowy i zagraniczny. Jak informuje PGZ, ma je wytwarzać właśnie zakład Mesko ze Skarżyska-Kamiennej, we współpracy z firmą Thales. Umowa zakłada też możliwość rozpoczęcia produkcji niskokosztowych systemów naprowadzania. – Podpisane porozumienie o współpracy to kolejny przykład skuteczności Polskiej Grupy Zbrojeniowej w pozyskiwaniu nowoczesnych technologii oraz rozwijaniu eksportu – powiedział Arkadiusz Siwko, prezes zarządu PGZ.

– Nasze połączone siły produkcyjne oraz zdolność do współpracy dadzą nam nowe możliwości eksportowe oraz pozwolą stworzyć stabilną bazę dla polskich sił zbrojnych, jeśli rakiety indukcyjne będą stosowane w przyszłości przez flotę helikopterów w Polsce – dodał Paweł Piotrowski, prezes zarządu Thales Polska.

Rakiety indukcyjne ma w swoim uzbrojeniu m.in. armia francuska, w tym tamtejsze wojska specjalne. Zasięg taktyczny pocisków waha się od 500 do 6 tys. m. Rakiety są łatwe w obsłudze, można ich używać w warunkach dziennych i nocnych. Sprawdzają się w walkach na niewielkich wysokościach, w akcjach bezpośrednich oraz podczas wsparcia wojsk za pośrednictwem np. helikopterów czy maszyn bezzałogowych.



„Wisła” z PGZ



Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała także list intencyjny z konsorcjum MEADS. Umowa dotyczy współpracy w ramach programu obrony powietrznej średniego zasięgu „Wisła”. Zakłada ona, że PGZ zostanie partnerem MEADS, obok Lockheeda Martina i MBDA. Oznacza to, że będzie miała udział w przyszłej rozbudowie i eksporcie rozszerzonego systemu obrony powietrznej średniego zasięgu MEADS (Medium Extended Air Defense System). – Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania, fachowości, innowacyjności i zdolności przemysłowych PGZ oraz jej pracowników. Czujemy się zaszczyceni, że mamy okazję pracować razem i możemy połączyć siły z wiodącą polską firmą obronną – powiedział Tom Oles, wiceprezes MEADS, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w drugim dniu kieleckiego MSPO.

Firmy będą wspólnie produkować pociski PAC-3 oraz wytwarzać i testować aktywne radarowe głowice samonaprowadzające dla pocisków rakietowych. Współpraca dotyczy też produkcji niskokosztowych pocisków przechwytujących średniego zasięgu dla systemu Wisła i wykorzystania ich w przyszłości w systemie MEADS. Obejmie również technologie radarowe. Ponadto Polska Grupa Zbrojeniowa ma uczestniczyć w pracach badawczo-rozwojowych i odegra wiodącą rolę w przystosowaniu MEADS do wymagań Sił Zbrojnych RP.

MEADS International to wielonarodowe konsorcjum z siedzibą w Orlando na Florydzie, które jest głównym wykonawcą systemu MEADS. Głównymi podwykonawcami zkolei i partnerami konsorcjum są MBDA we Włoszech i w Niemczech oraz Lockheed Martin w Stanach Zjednoczonych.