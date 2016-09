Dymisje w wojskach specjalnych

Minister obrony Antoni Macierewicz odwołał dziś gen. bryg. Piotra Patalonga, szefa Inspektoratu Wojsk Specjalnych w Dowództwie Generalnym RSZ. Stanowisko stracił też płk Piotr Gąstał, dowódca Jednostki Wojskowej GROM. Decyzja szefa MON została ogłoszona dziesięć dni po wypadku, w którym zginął operator tej jednostki. Na razie nie wiadomo kto zastąpi odwołanych oficerów.





– Generał Piotr Patalong 19 września przechodzi do rezerwy kadrowej do Dowództwa Operacyjnego RSZ. Jest to decyzja ministra obrony narodowej podyktowana potrzebami sił zbrojnych – poinformował Bartłomiej Misiewicz, rzecznik MON, w rozmowie z radiem RMF/FM.



Wcześniej Ministerstwo Obrony Narodowej podało, że odwołany ze stanowiska został dowódca Jednostki Wojskowej GROM. Pułkownik Piotr Gąstał, który pełnił tę funkcję od 5 lat, został przeniesiony do Dowództwa Generalnego. – Będzie tam wykonywał inne obowiązki przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia, jakie zdobył w GROM – powiedział Bartłomiej Misiewicz na antenie TVP Info. Rzecznik dodał, że decyzja o dymisji została podjęta jeszcze w poniedziałek. Misiewicz zaprzeczył, że odwołanie płk. Gąstała ma związek z wypadkiem, do którego doszło 28 sierpnia podczas ćwiczeń komandosów w Gdyni. Zginął wówczas jeden z operatorów.



Pułkownik Gąstał był związany z Jednostką GROM od 25 lat. Do służby – jesienią 1991 roku – przyjmował go generał Sławomir Petelicki, założyciel i pomysłodawca jednostki. Gąstał miał wówczas 23 lata. Jako operator jednostki był na misji na Haiti, Bałkanach i w Iraku. Zajmował m.in. stanowiska w rozpoznaniu, zespole bojowym. Był współtwórcą zespołu wodnego Jednostki GROM. Od sierpnia 2011 roku był jej dowódcą. Zastąpił na tym stanowisku generała Jerzego Guta. Za swoją służbę był wielokrotnie nagradzany, m.in. krzyżem zasługi za dzielność.

Jednostka specjalna GROM została utworzona 13 lipca 1990 roku. Jej żołnierze zasłynęli operacjami m.in. na Haiti, Bałkanach, w Iraku i Afganistanie. Współpracują z najlepszymi jednostkami specjalnymi na świecie: NAVY SEALS, SAS, Delta Force.



Generał broni Piotr Patalong był szefem Inspektoratu Wojsk Specjalnych od 1 stycznia 2014 roku. W latach 2008 -2010 był dowódcą Wojsk Specjalnych, dowódcą Jednostki Wojskowej GROM (2006–2008) oraz 1 Pułku Specjalnego Komandosów (2004–2006). Był wielokrotnie odznaczany m.in. medalem Dowództwa Operacji Specjalnych USA (USSOCOM Medal). Honoruje się nim postaci, które wniosły znaczący wkład w obronę Stanów Zjednoczonych w operacjach specjalnych. Generał Piotr Patalong amerykańskie odznaczenie otrzymał m.in. za przeprowadzenie międzynarodowych ćwiczeń COBRA 2013.