O obronie terytorialnej na MSPO

Dyrektor Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat Wojsk Obrony Terytorialnej organizowanym podczas XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach 6 września 2016 roku.

– Obrona terytorialna (OT) to będzie piąty rodzaj sił zbrojnych, a nie formacja ochotnicza, jak np. w straży pożarnej. O wyborze modelu obrony terytorialnej decydowały kierunki, z których występują potencjalne zagrożenia. Dzisiaj obronę terytorialną tworzymy m.in. pod kątem zwalczania działań hybrydowych. Współpracujemy m.in. z Gwardią Narodową stanu Illinois USA - wyjaśnił Misiewicz, odpowiadając na pytanie prowadzącego panel, prezesa Fundacji Republikańskiej Marka Wróbla o genezę realizowanego modelu OT.

Z kolei dr Grzegorz Kwaśniak, pełnomocnik MON ds. tworzenia obrony terytorialnej kraju, wyjaśnił, że do końca 2019 roku planowane jest zakończenie procesu organizacyjnego podstawowych elementów OT. Zakłada się utworzenie co najmniej jednej brygady OT w każdym województwie oraz kompanii OT w każdym powiecie. Dyrektor Gabinetu Politycznego MON podkreślił, że wszystkie decyzje ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza ws. OT mają na celu stworzenie systemu defensywnego a nie ofensywnego. - Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO, spodziewamy się, że w przyszłym roku wojska Sojuszu będą bardziej obecne w granicach naszego kraju, ale nie zwalnia nas to z rozwoju naszych Sił Zbrojnych RP. Każdy sposób na wzmocnienie siły odstraszania naszego państwa należy wykorzystać.

Panelistami konferencji, której organizatorem była Polska Grupa Zbrojeniowa, byli m.in. Piotr Szymański analityk z Ośrodka Studiów Wschodnich, płk Joseph Schweickert z Gwardii Narodowej Stanu Illinois w USA oraz Stanisław Drosio z członek zarządu stowarzyszenia Obronanarodowa.pl.

Źródło: MON