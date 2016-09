Polskie wojsko kupuje Patrioty

Zamówienie na osiem baterii systemu przeciwlotniczego i przeciwrakietowego Patriot wysłał dzisiaj polski rząd do amerykańskich władz. O podpisaniu dokumentu w tej sprawie, czyli „Letter of Request”, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz poinformował podczas otwarcia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.

To było zaskoczenie. Wszystko wskazywało na to, że na ruszających dzisiaj targach zbrojeniowych w Kielcach nie zostaną ogłoszone żadne „strategiczne” decyzje Ministerstwa Obrony Narodowej. Wiceszef MON Bartosz Kownacki w przeddzień MSPO zapowiedział bowiem, że zaktualizowany Plan Modernizacji Technicznej zostanie ujawniony dopiero w połowie miesiąca. Tymczasem minister Antoni Macierewicz po gali otwierającej Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach ujawnił, że właśnie dzisiaj parafował kluczowy dokument w sprawie najdroższego – wartego kilkanaście miliardów złotych – programu modernizacyjnego naszej armii.

– Podpisałem decyzję o wystosowaniu „Letter of Request” do rządu Stanów Zjednoczonych i firmy Raytheon w ramach programu Wisła – poinformował szef resortu obrony. „Letter of Request” to nic innego jak szczegółowe zamówienie na sprzęt i uzbrojenie wojskowe, które jest kupowane od rządu USA w ramach międzypaństwowych umów.

Jak wyjawił minister Macierewicz, nasz kraj chce pozyskać osiem baterii Patriotów. Dwie – tak zwane pomostowe, czyli nie do końca spełniające nasze wymagania techniczne, np. w sprawie posiadania radaru dookolnego, prowadzącego obserwacje wokół w pełnym zakresie 360 stopni – mają zostać dostarczone do 2019 roku. Następnie, po 2020 roku, Polska ma sukcesywnie otrzymywać kolejne z sześciu baterii już całkowicie zgodnych z oczekiwaniami naszego wojska.

Minister obrony mocno podkreślał, że baterie pomostowe zapewnią krajowi oczekiwaną ochronę i będą miały właściwości sieciocentryczne, pozwalające działać w zintegrowanym systemie kierowania walką (Integrated Battle Command System – IBCS). Polska strona nie ukrywała bowiem w czasie negocjacji, że sieciocentryczność Patriotów, czyli możliwość „wpięcia” ich w system dowodzenia i łączności sił powietrznych, jest jednym z warunków brzegowych umowy. Baterie pomostowe będą wyposażone w system IBCS – zapewnił dziś szef MON.

Antoni Macierewicz podkreślał, że niewątpliwym sukcesem obecnego rządu jest wynegocjowanie ze stroną amerykańską, a konkretniej – z produkującą broń firmą Raytheon, bardzo dobrych warunków zakupu. – Z punktu widzenia polskiej gospodarki niesłychanie ważne są nie tylko korzystne warunki offsetowe, ale przede wszystkim zobowiązanie firmy Raytheon, że co najmniej 50% zamówień i produkcji Patriotów będzie odbywało się we wskazanych przez nas przedsiębiorstwach polskich – podkreślał minister.

Zlot klas mundurowych

Zanim szef resortu obrony ogłosił strategiczną decyzję rządu w sprawie Patriotów, spotkał się na kieleckim MSPO z uczniami klas mundurowych. – Jestem dumny, że mogłem przyjąć dzisiaj od was apel gotowości do pracy dla ojczyzny. Trudno nie ukryć wzruszenia, gdy się patrzy na was. W tych szeregach kształci się przyszłe polskie wojsko – podkreślił minister. – Cieszę się, że do tego apelu wybrano miejsce, w którym młodzież stoi na tle najnowocześniejszego sprzętu, jaki jest produkowany w Polsce – mówił szef MON do uczniów, za którymi widać było produkowane w Świdniku śmigłowce oraz systemy teleinformatyczne firmy Teldat.

W czasie uroczystego apelu klas mundurowych Antoni Macierewicz odznaczył dwóch uczniów – Tomasza Dąbczyńskiego oraz Daniela Wosia – Brązowymi Medalami „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Dziesięć osób natomiast wyróżnił tytułami „Wzorowy Uczeń Mundurowy”: Artura Skrzypczaka, Dominika Ośliżnioka, Paulinę Siembidę, Kacpra Zycha, Dominikę Łukasik, Wiktorię Gworek, Michała Wilka, Michała Tarczyńskiego, Faustynę Rybkę i Kubę Grzegorczyka.

W apelu wzięli udział uczniowie kilku ponadgimnazjalnych placówek: XVI Liceum Ogólnokształcącego im. AK w Tarnowie, Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu oraz zespołów szkół – Ogólnokształcących nr 19, nr 1 w Krakowie, im. KEN w Tymbarku, Ponadgimnazjalnych nr 1 w Bodzentynie, nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego w Warszawie, nr 1 w Opatowie, Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach.