Spotkania „Polski Zbrojnej” na MSPO w Kielcach

O pilotowaniu F-16, uzbrojeniu artylerii, ratowaniu rannych i obronie terytorialnej dziennikarze „Polski Zbrojnej” będą rozmawiali z ekspertami podczas kieleckiego MSPO. Codziennie o godzinie 13 spotykamy się w hali F na stoisku 22. Zapraszamy do zadawania pytań na miejscu i na naszym fanpage’u na Facebooku, gdzie na żywo zobaczycie relacje ze spotkań.

Cykl „13:00 z Polską Zbrojną” rozpocznie dzisiaj spotkanie z Tomaszem Sanakiem, ratownikiem medycznym pola walki, uczestnikiem I, VI, IX zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Na co dzień pracuje w Zakładzie Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Spotkanie poprowadzi Magdalena Kowalska-Sendek. – Tomasz Sanak opowie o pracy ratownika na misji, jak się ratuje ludzi pod ostrzałem, czy ratownik też czuje strach – zapowiada dziennikarka „Polski Zbrojnej”. – Zapytam go również o to, co nosi w plecaku medycznym i czy umiejętności zdobyte w rejonie konfliktu zbrojnego można wykorzystać w kraju, w cywilnej służbie zdrowia. Ale pytania ratownikowi będzie mógł zadać każdy, kto przyjdzie na spotkanie – podkreśla.

W środę o 13 Magdalena Kowalska-Sendek porozmawia też z pilotem F-16 ppłk. Pawłem Marcinkowskim, laureatem nagrody „Polski Zbrojnej” Buzdygan 2015. – Podpułkownik Marcinkowski to instruktor klasy mistrzowskiej i pilot doświadczalny, więc spotkanie na pewno będzie ciekawe – zachęca prowadząca debatę. Podpułkownik jest dowódcą Grupy Działań Lotniczych 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu i jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w kraju. W powietrzu spędził około 3000 godzin, z czego ponad 2000 za sterami wielozadaniowych F-16. – Mam nadzieję, że podczas debaty opowie o emocjach, jakie towarzyszą lotom na Jastrzębiach. A także o zadaniach pilotów podczas manewrów powietrznych na przykład na Alasce i w Izraelu oraz o tym, w jaki sposób wprowadzenie do służby samolotów F-16 zmieniło polskie siły powietrzne – zachęca dziennikarka.

Debatę o obronie terytorialnej z ekspertami MON z Biura do spraw Utworzenia Obrony Terytorialnej poprowadzi Tadeusz Wróbel, dziennikarz „Polski Zbrojnej”. W spotkaniu weźmie też udział przedstawiciel organizacji proobronnej – Mariusz Sybilski, wiceprezes stowarzyszenia FIA – Wierni w Gotowości pod Bronią. Będzie to okazja do dyskusji o sprzęcie dla powstającej OT.

Natomiast w piątek wyjątkowo spotkamy się o godzinie 12. Naszym gościem będzie generał brygady rezerwy Jarosław Wierzcholski, były dowódca wojsk rakietowych i artylerii, zastępca dowódcy Regionu Wschodniego do spraw Koalicyjnych w Afganistanie. Krzysztof Wilewski, redaktor prowadzący „Przegląd Sił Zbrojnych”, będzie z nim rozmawiał między innymi o tym, jak na przestrzeni lat zmieniała się artyleria oraz jak z Afganistanu do Polski trafił zabytkowy czołg Renault FT-17.

Wszystkie spotkania będziemy relacjonować w naszych mediach społecznościowych. Na naszym Facebooku pojawi się nawet relacja na żywo. Serdecznie zachęcamy do oglądania i zadawania pytań naszym ekspertom.