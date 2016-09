Ruszają targi zbrojeniowe w Kielcach

Ponad 600 firm zbrojeniowych z całego świata, w tym około trzystu z Polski, będzie przez najbliższe cztery dni prezentowało w Kielcach swoje najnowsze produkty. Na ruszającym dziś XXIV Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego można zobaczyć między innymi śmigłowce uderzeniowe, pojazdy opancerzone i transportery oraz prototyp najnowszego czołgu Leopard 2PL.

Dziś w Kielcach rusza dwudziesty czwarty Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. W tym roku na ponad 27 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej zostaną zaprezentowane najnowsze wersje czołgów, opancerzonych transporterów i samochodów, motocykle i quady dla zwiadowców, śmigłowce wielozadaniowe i uderzeniowe, pojazdy logistyczne. Zwiedzający mogą się także zapoznać z najnowszą ofertą firm zbrojeniowych obejmującą zestawy przeciwlotnicze, granatniki przeciwpancerne, systemy dowodzenia i łączności, różnego typu i kalibru broń osobistą oraz elementy osobistego wyposażenia żołnierzy.

Najnowsze wyroby pokaże ponad 600 firm z całego świata. – Na liście wystawców znalazły się największe globalne firmy zbrojeniowe, w tym Kongsberg Defence & Aerospace AS, Nammo AS, Bell Helicopter Textron Inc., ThyssenKrupp Marine Systems GmbH, MBDA, Raytheon co, Lockheed Martin Corporation i Saab – mówi Monika Kowalczyk, specjalista ds. marketingu z Targów Kielce.

Co zaprezentują w tym roku zagraniczne przedsiębiorstwa? Z pewnością najwięcej uwagi przykują śmigłowce uderzeniowe. Walka o kontrakt na Kruka, czyli maszynę która ma zastąpić w polskiej armii wysłużone śmigłowce Mi-24, dopiero się zacznie, więc producenci nie ustają w promowaniu swoich produktów. W Kielcach można zatem zobaczyć francuską maszynę Tiger, tureckiego T129 Atak oraz amerykańskiego AH-1Z Viper. Na wystawie są również maszyny wielozadaniowe, w tym śmigłowiec H225M Caracal (wciąż trwają negocjacje na temat warunków jego zakupu).

Film: polska-zbrojna.pl

Tradycyjnie na MSPO najwięcej jest jednak firm z naszego kraju. W XXIV edycji targów jest ich ponad trzysta. Największe stoisko przygotowała Polska Grupa Zbrojeniowa, która prezentuje m.in. wóz zabezpieczenia technicznego ARV-3, wóz zabezpieczenia technicznego KTO-WRT, wozy rozpoznania ogólnowojskowego KTO R1 i R2 i wóz wsparcia ogniowego KTO Wilk. Gratką dla zwiedzających są dwie pancerne nowości z PGZ – demonstrator czołgu Leopard 2PL oraz czołg PT-16. Obie maszyny pokazano publicznie po raz pierwszy. Pierwsza konstrukcja to zmodernizowany zgodnie z wymaganiami naszej armii czołg Leopard 2A4, druga – opracowany przez PGZ pakiet ulepszeń dla maszyn PT-91 Twardy oraz T-72.

Poza spółkami należącymi do Skarbu Państwa, na MSPO pojawiły się również czołowe krajowe firmy prywatne, w tym m.in. Teldat, AMZ Kutno, PIAP, Szczęśniak Pojazdy Specjalne, PIMCO, Lubawa i Jakusz.

Targom w Kielcach tradycyjnie towarzyszy Wystawa Sił Zbrojnych. Tym razem odbywa się ona pod hasłem „Kierunek nowoczesność”. Na 14 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej – w dwóch halach targowych oraz ekspozycji zewnętrznej – można zobaczyć broń i wyposażenie żołnierzy wojsk lądowych, sił powietrznych, marynarki wojennej i wojsk specjalnych.



W hali „A” znajdują się stoiska jednostek i instytucji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, czyli m.in. brygad logistycznych oraz Centrum Szkolenia i Logistyki z Grudziądza. W hali „B” można natomiast zobaczyć wynalazki inżynierów z Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej. Tu także zwiedzający mogą obejrzeć zabytkowe eksponaty: czołgi, ciągniki artyleryjskie, armaty przeciwpancerne, silniki lotnicze, repliki i modele samolotów. Unikalny sprzęt wojskowy przywiozły do Kielc Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Wojsk Lądowych, Muzeum Lotnictwa Polskiego oraz Muzeum Marynarki Wojennej.

MSPO potrwają do 9 września.