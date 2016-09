Siła Ukrainy

Prezydent Petro Poroszenko obiecał Ukraińcom odzyskanie Krymu oraz rozwiązanie sprawy Donbasu do końca 2016 roku. Eksperci wojskowi uważają, że choć armia ukraińska była w stanie zatrzymać przeciwnika, to nie jest jednak na tyle silna, by odbić utracone tereny. Obecnie w wojsku służy około 250 tys. żołnierzy. Z uwagi na zagrożenie ze strony Rosji, wszelkie dane dotyczące stanu i liczebności sił zbrojnych oraz uzbrojenia są ściśle tajne i można opierać się jedynie na danych szacunkowych. Przez lata, jakie upłynęły od upadku ZSRR, z uwagi na trudną sytuację gospodarczą, liczebność ukraińskiej armii stopniowo malała. Jeszcze w 1992 roku w wojsku było aż 700 tys. osób, wiosną 2013 roku już tylko – 186 tys. W październiku 2013 roku zlikwidowano powszechny pobór do wojska, jednak po rosyjskiej agresji został on przywrócony.

Być może dlatego ucichła sprawa członkostwa Ukrainy w NATO. Na warszawskim szczycie w art.117-118 Deklaracji Końcowej wprawdzie jest mowa o „perspektywach na członkostwo”, ale akcent położono na dalszą gotowość Sojuszu do „strategicznego doradztwa i praktycznego wsparcia w procesie reformowania ukraińskiego sektora bezpieczeństwa i obrony”. A jeszcze na szczycie w Bukareszcie w 2008 roku, kiedy w Kijowie rządził prorosyjski prezydent Janukowycz, jasno stwierdzono, że Ukraina, po spełnieniu kryteriów członkostwa, zostanie przyjęta do NATO.

Koncentracja wojsk na Krymie i w rejonie Donbasu

Czy w najbliższym czasie dojdzie – jak twierdzą niektórzy eksperci wojskowi – do kontrolowanej eskalacji konfliktu ze strony Rosji? Nie można tego wykluczyć. Pod uwagę branych jest kilka scenariuszy. Na przykład, że atak nastąpi z Krymu przy użyciu piechoty, ale po uprzednim przygotowaniu lotniczym. Rosjanie mają tam dwa pułki lotnictwa z samolotami Su-24, Su-24MP, Su-30SM i helikopterami Ka-27 i Mi-8. Ostatnio skierowali też na Krym 27 Mieszaną Dywizję Lotniczą, złożoną z 3 pułków, a także podciągnęli pod granicę z Ukrainą wyrzutnie rakiet Iskander oraz systemy rakietowe obrony wybrzeża Bastion. Na uwagę zasługują nowe myśliwce Su-27SM3 i Su-30M2 oraz samoloty wielozadaniowe Su-30SM i Su-34, samoloty szturmowe Su-25SM, nowe helikoptery Mi-28N, Mi-35M, Mi-8AMTSz i Mi-8MTW5, a także Ka-52. Niektórzy ukraińscy politycy twierdzą, że Rosja rozmieściła na półwyspie nawet 40 tys. żołnierzy. Jest tam też broń laserowa, przeciwlotnicze systemy rakietowe S-400, a zdaniem części ekspertów również taktyczna broń jądrowa. A to jeszcze nie wszystko. Moskwa zapowiedziała, że niedługo doda do krymskiego arsenału 40 samolotów i helikopterów, w tym nowe helikoptery Mi-28UB oraz przeciwlotnicze systemy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S. W odpowiedzi Ukraina skupiła pod granicą z Krymem 160 Odeską Brygadę Rakietową Obrony Przeciwlotniczej i 201 Pułk Rakiet Obrony Przeciwlotniczej z Nikołajewska oraz myśliwce przechwytujące Su-27 i Mig-29. Po stronie ukraińskiej znajdują się także: 56 wyrzutni rakietowych S-300PS, systemy rakietowe obrony przeciwlotniczej Osa i Strzała-10 oraz zestawy Tunguska, Igła i Strzała.

Z kolei na granicy z Donbasem Ukraina ma ok. 50 tysięcy żołnierzy plus 7-8 tys. członków obrony terytorialnej, straży granicznej i wojsk specjalnych. Według niemieckiego dziennika „Build and Sonntag”, opierającego się na informacjach niemieckiego wywiadu BND, w szeregach ukraińskiej armii walczy kilkuset najemników zagranicznych, głównie z USA. Jeśli chodzi o sprzęt, żołnierze ukraińscy mają: ok. 250 czołgów (głównie Bułat-T64BM), 700 pojazdów opancerzonych oraz ok. 400 dział, moździerzy i wyrzutni rakietowych. W budowie są także nowe rakiety taktyczne Grom-2.

Szacuje się natomiast, że po stronie separatystów w 2015 roku było 35-40 tysięcy bojowników (na Ukrainie mówi się o 60 tysiącach), którzy dysponowali ok. 500 czołgami, 700 pojazdami opancerzonymi i ok. 800 działami, moździerzami i wyrzutniami rakietowymi. W Donbasie jest również ok. 8,5 tysiąca rosyjskich żołnierzy, którzy szkolą separatystów.

Jak widać, Ukraina ma na granicy z Donbasem przewagę liczebną, ale separatyści mają lepsze uzbrojenie. Co więcej, mają oni na zapleczu doskonale wyposażone regularne oddziały armii rosyjskiej, liczące ok. 40 tys. żołnierzy, którzy w każdej chwili mogą wkroczyć do akcji.