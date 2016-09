Finał akcji „Narodowe czytanie” na ORP „Błyskawica”

Dziś na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica” odbył się wielki finał akcji „Narodowe czytanie”. Na pokładzie okrętu marynarze czytali „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W sumie przez kilka tygodni kilkuset żołnierzy z 40 jednostek wojskowych sięgało po powieść m.in. w czołgach, a nawet podczas skoku ze spadochronem, z samolotem F-16 w tle.

– Trema? Oczywiście, że jest. W końcu publiczne czytanie takiej powieści na pokładzie takiego okrętu zobowiązuje – przyznaje st. chor. mar. Ambroży Gołombek z Dywizjonu Okrętów Wsparcia. Dziś, wraz z innymi marynarzami 3 Flotylli w Gdyni, wziął udział w finale akcji „Narodowego czytania” „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Odbył się on na pokładzie historycznego niszczyciela ORP „Błyskawica”. – Inaczej być nie mogło – podkreśla kmdr ppor. Piotr Stolc, zastępca kierownika gdyńskiego Klubu Marynarki Wojennej „Riwiera”. – Po pierwsze, to reprezentacyjny okręt naszych sił morskich, po drugie, cumuje w samym centrum miasta, gdzie zazwyczaj przechadza się mnóstwo mieszkańców i turystów – tłumaczy.

„Quo Vadis” czytają marynarze z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Film: DGRSZ

Do czytania wytypowanych zostało sześciu marynarzy: czterech mężczyzn i dwie kobiety. Reprezentowali wchodzące w skład flotylli jednostki. Wybrany przez nich fragment powieści dotyczył miłosnych wyznań Winicjusza i Ligii. – Przed sobotą trochę ćwiczyliśmy głośne i wyraźne czytanie. Trzeba było, tym bardziej że język powieści nie należy do najłatwiejszych – zaznacza st. chor. mar. Gołombek. Marynarze siedzieli na okręcie twarzą do nabrzeża, gdzie gromadzili się słuchacze. Zebrani mogli dodatkowo obejrzeć i posłuchać występu zespołu wokalnego Klubu MW. – „Quo vadis” czytałem wcześniej, w szkole, ale tylko we fragmentach. Teraz mam nadzieję nadrobić zaległości – przyznaje st. chor. Gołombek.

W Żaganiu powieść czytali też żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Towarzyszyli im między innymi dwaj amerykańscy wojskowi z 3 Dywizji Piechoty.

3 Flotylla była jedną z kilkudziesięciu jednostek polskiej armii, które włączyły się w akcję. W sobotę przed południem na rynku w Żaganiu powieść czytali też żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej. Towarzyszyli im między innymi dwaj amerykańscy wojskowi z 3 Dywizji Piechoty. – Biorą oni udział w ćwiczeniach na miejscowym poligonie. Powiedzieliśmy im o przedsięwzięciu, zachęciliśmy do udziału, a oni zaproszenie przyjęli – wyjaśnia mjr Artur Pinkowski, rzecznik lubuskiej dywizji. Amerykanie czytali po angielsku. Wcześniej widzowie mogli wysłuchać krótkiego wprowadzenia narratora.

„Quo Vadis” czytają żołnierze z 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego. Film: DGRSZ

Tymczasem zanim doszło do finału, żołnierze z różnych stron Polski czytali „Quo vadis” przed kamerami. Filmiki, które nagrali, trafiły do Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a następnie zostały umieszczone na portalu YouTube. – Nasi żołnierze czytali fragment o spaleniu Rzymu. Ujęcia realizowane były na przykład w hangarze, przed samolotem wielozadaniowym F-16, czy w Sali Tradycji – wyjaśnia kpt. Krzysztof Nanuś z 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego na poznańskich Krzesinach. Najgłośniejszym echem – jak już pisaliśmy – odbił się film zrealizowany przez 6 Brygadę Powietrznodesantową z Krakowa, której żołnierze czytają Sienkiewicza między innymi podczas skoku ze spadochronem.

„Quo Vadis” czytają żołnierze z 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Film: DGRSZ

Akcja „Narodowego czytania” została zapoczątkowana w 2012 roku przez ówczesnego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Na pierwszy ogień poszedł „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W kolejnych latach publicznie odczytywane były fragmenty dzieł Aleksandra Fredry, „Trylogii” Henryka Sienkiewicza i „Lalki” Bolesława Prusa. Tegoroczny finał w Ogrodzie Saskim w Warszawie rozpoczęli prezydent Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Po nich „Quo vadis” czytali między innymi aktorzy Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz i Jan Nowicki. Łącznie akcja objęła blisko 1600 miejscowości.

„Quo Vadis” czytają żołnierze z 8 Bazy Lotnictwa Transportowego. Film: DGRSZ

„Quo vadis” to jedna z najbardziej znanych powieści Sienkiewicza. Została wydana w 1896 roku i doczekała się tłumaczenia na kilkadziesiąt języków. Rozgłos, z jakim się spotkała, oraz jej literackie walory przyczyniły się do przyznania autorowi Nagrody Nobla. Tegoroczna akcja „Narodowego czytania” uświetnić ma 170. rocznicę urodzin i setną rocznicę śmierci Sienkiewicza.