Żołnierze sprawili radość choremu dziecku

Sven ma 7 lat. Niestety, od urodzenia choruje na dziecięce porażenie mózgowe. Nie chodzi, nie mówi, ale – podobnie jak większość chłopców w jego wieku – uwielbia duże pojazdy. W 9 BBKPanc miał okazję przejechać się czołgiem.

Mimo że Sven nie mógł nam tego powiedzieć, po jego mimice było widać, że przejażdżka czołgiem PT-91 była dla niego radosnym przeżyciem. – On uwielbia duże pojazdy: kombajny, ciężarówki – mówi mama chłopca. W 9 Braniewskiej Brygadzie Kawalerii Pancernej (wchodzącej w skład 16 PDZ) miał okazję przejechać się wozem bojowym Wojskowej Straży Pożarnej i czołgiem PT-91.

Gości po brygadzie oprowadzał ppłk Sławomir Skwierczyński. – To dla nas bardzo ważne, żeby Sven mógł uczestniczyć w tego typu akcjach. On dużo rozumie, jest wrażliwy – dodaje mama chłopca. Sven mieszka w Toruniu. Przyjechał m.in. z młodszą siostrą oraz rodzicami. Ojciec Svena to archeolog, Olaf Popkiewicz, współprowadzący telewizyjny program dokumentalny „Poszukiwacze Historii”. Jednak tym razem nie chodziło o nagrywanie kolejnego odcinka programu. – To wizyta zupełnie prywatna, ale cały czas myślę o tym, żeby jeden z odcinków naszego programu zrealizować w Braniewie. Jest tu kilka interesujących tematów, niewykluczone, że w końcu się tu pojawimy – mówi Olaf Popkiewicz. Sam dobrze zna tereny Braniewa i okolic, bo pochodzi z Mikoszewa na Mierzei Wiślanej. – Kiedyś często tu przyjeżdżałem w poszukiwaniu „skarbów” – dodał.

Tekst: Marta Hajkowicz, mjr Zbigniew Tuszyński