Odznaczenie ministra obrony

Minister Antoni Macierewicz otrzymał 31 sierpnia odznaczenie KOR z okazji czterdziestej rocznicy Czerwca 1976 r. od premier Beaty Szydło i przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy.

Wyróżnienia otrzymali także podsekretarz stanu w MON prof. Wojciech Fałkowski oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów Piotr Naimski.

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda podkreślił, że to zaszczyt wręczyć okolicznościowe medalew 40. rocznicę wydarzeń czerwcowych, wielu bohaterom z Płocka, Ursusa i Radomia, w tym 2 ojcom założycielom KOR. – Solidarność nagradza tych, którzy jako młodzi licealiści w podziemiu pomagali robotnikom, zbierali pieniądze w ramach KOR, a teraz „Solidarność”, czyli robotnicy wręczają pieniądze, czyli stypendia licealistom. Jakże inne czasy – mówił prezydent Andrzej Duda, komentując wręczenie stypendiów gdańskiej „Solidarności” i medali pamiątkowych dla Antoniego Macierewicza i Piotra Naimskiego współzałożycieli KOR. – Solidarność” to dla mnie wielka legenda dążenia do wolności, dążenia do sprawiedliwości, do normalności – powiedział w Sali BHP Andrzej Duda.

Antoni Macierewicz był liderem opozycji niepodległościowej w PRL i założycielem Komitetu Obrony Robotników, który stał się zalążkiem późniejszej „Solidarności”.

25 czerwca 1976 roku robotnicy Radomia, Ursusa i Płocka wyszli na ulice w proteście przeciwko podwyżkom cen i poniżaniu ich przez władze PRL. Komuniści brutalnie i szybko stłumili opór społeczny. Wydawało się, że polityka terroru zastraszy Polaków na kolejne lata. Ale za robotnikami murem stanęła polska inteligencja, która we wrześniu 1976 roku zawiązała Komitet Obrony Robotników. Jednym z założycieli tej organizacji i pomysłodawcą nazwy był obecny szef MON Antoni Macierewicz. KOR wspierał poszkodowanych przez system, walczył o ich prawa, wolność i godne życie. Zaangażowanie członków KOR uruchomiło lawinę ludzkiej solidarności i stało się symbolem narodu wstającego z kolan i upominającego się o swoją historię i godność.

