Laserowa „wojna”

Już tej jesieni słuchacze Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozpoczną szkolenia przy użyciu taktycznego laserowego systemu broni strzeleckiej – LSS, w którym do celów strzela się wiązkami światła. Urządzenia można używać w dowolnym budynku i terenie. Nowoczesny symulator pola walki umożliwia ćwiczenia z „laserowym uzbrojeniem” nawet w lesie.

Laserowe symulatory strzelań nie są nowością w polskiej armii, bo wojsko używa m.in. wirtualnych strzelnic Śnieżnik, w których żołnierze trafiają wiązkami światła emitowanymi przez nadajnik przymocowany do broni w cele wyświetlane na dużym ekranie. LSS, który kupiła Wyższa Szkoła Wojsk Lądowych we Wrocławiu, jest o tyle wyjątkowy, że umożliwia organizowanie ćwiczeń taktycznych z „laserowym uzbrojeniem” w terenie. Siły Zbrojne RP od dawna zabiegały o kupno takich systemów dla naszych żołnierzy. Podobne mają inne armie NATO, w tym np. amerykańska.

Rozwiązania tego typu, w odróżnieniu od stacjonarnych laserowych strzelnic, składają się nie tylko z nadajników na broni, ale również z odbiorników w postaci kamizelek zakładanych przez żołnierzy i opasek na hełmy. Systemy mają też stację kontrolną, która w trakcie szkolenia nadzoruje na bieżąco jego przebieg. Operator stacji „widzi”, co robi każdy żołnierz, gdzie celuje i jak trafnie strzela. Może również kierować szkoleniem, zaskakując ćwiczących na przykład wybuchem miny pułapki czy nalotem nieprzyjacielskich samolotów.

Już niedługo w taki system zostanie wyposażona wrocławska WSOWL. Kilka dni temu podpisała ze szwedzką firmą Saab wart ponad trzy miliony złotych kontrakt na dostawę Laserowego Systemu Broni Strzeleckiej – LSS.

System składać się będzie z 60 zestawów odbiorników dla żołnierzy (kamizelka, opaska na hełm i komputer kontrolny) oraz nadajników: 44 na karabinki szturmowe Beryl, 6 na karabiny maszynowe PK i UKM 2000, kilku na granatniki przeciwpancerne i granaty ręczne, a także z urządzeń montowanych na transporterach opancerzonych i czołgach. – W naszym laserowym systemie broni strzeleckiej znajdą się urządzenia, które umożliwiają prowadzenie szkolenia w każdym terenie: zurbanizowanym, otwartym, ale i w lesie. Będziemy mogli również zainstalować czujniki wewnątrz budynków i to tam prowadzić ćwiczenia taktyczne – podkreśla ppłk dr Czesław Dąbrowski, kierownik Zakładu Symulacji Taktycznych WSOWL.

System ma zostać przekazany uczelni już jesienią. – Pierwsze szkolenia słuchaczy Wyższej Szkoły Oficerskiej przy użyciu nowego systemu odbędą się zaraz po przeszkoleniu instruktorów, czyli najpóźniej na przełomie listopada i grudnia – mówi ppłk Dąbrowski.

Zakup LSS to część programu rozbudowy bazy treningowo-szkoleniowej WSOWL. Uczelnia chce w najbliższych latach stworzyć m.in. Ośrodek Szkolenia do Działań w Terenie Zurbanizowanym oraz Ośrodek Kształtowania Kompetencji Przywódczych (Leader Reaction Course).