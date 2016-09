Nowy dowódca w jednostce DGW

Płk Robert Kowalski objął dowodzenie w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym. W uroczystości na placu apelowym jednostki udział wziął Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Robert Głąb.

Nowo mianowany dowódca odebrał sztandar pułku z rąk płk. Tomasza Dominikowskiego, który stał na czele jednostki przez ostatnie cztery lata.

W swoim wystąpieniu gen. bryg. Robert Głąb poinformował zebranych, że płk Tomasz Dominikowski w związku z osiąganiem bardzo wysokich wyników w dowodzeniu, kierowaniu jednostką, a także szkoleniu i planowaniu przedsięwzięć szkoleniowych, został wyznaczony na stanowisko Szefa Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Z kolei przedstawiając sylwetkę płk. Kowalskiego, dowódca garnizonu powiedział – To urodzony prymus i perfekcjonista. Nie jest przypadkiem, że dziś staje na czele 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego.

Zwracając się do żołnierzy i pracowników jednostki generał zapewniał – O tym, jak ważne zadania realizujecie na co dzień, nie muszę nikomu z tu obecnych dzisiaj przypominać. Tego, jakimi cechami charakteru powinien kierować się każdy z was, pracując często kilkanaście godzin dziennie, nie muszę w szczegółach przytaczać. Pułk jest jednostką specyficzną, która realizuje niezwykle ważne, specyficzne zadania. O tym, że tak jest, świadczą goście, którzy zebrali się dzisiaj na święcie jednostki ażeby w ten sposób wyrazić Wam i nam olbrzymi zaszczyt i szacunek – powiedział do zebranych dowódca GW.

Obecny na uroczystości szef Gabinetu Politycznego Ministra Obrony Narodowej Bartłomiej Misiewicz zapewnił, że 10. Pułk Samochodowy w sposób szczególny przyczynia się do pracy resortu obrony narodowej i najważniejszych dowództw. Żołnierze w tej jednostce są świetnie wyspecjalizowani, wyszkoleni i zdyscyplinowani. Każdy weekend, każde święto, zawsze jesteście do dyspozycji. I za to dzisiaj wam dziękujemy - powiedział.

Głównym elementem uroczystości była ceremonia przekazania sztandaru pułku oraz złożenie meldunków o zdaniu obowiązków dowódcy jednostki przez płk Tomasza Dominikowskiego oraz przyjęciu ich przez płk Roberta Kowalskiego.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele resortu obrony narodowej, dowódcy jednostek, instytucji wojskowych i służb mundurowych, duchowieństwo oraz zaproszeni goście.

Uroczystość zakończyła się defiladą wojskową, w której wzięła udział Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz wszystkie pododdziały 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego.





Płk Tomasz DOMINIKOWSKI urodził się 26.03.1970 r. w Sztumie. W latach 1989-1993 uczył się w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu skierowany został do 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP na stanowisko dowódcy plutonu. W roku 1995 wyznaczono go na stanowisko zastępcy dowódcy, a następnie dowódcy 2 Kompanii Reprezentacyjnej WP. W latach 2000-2002 był słuchaczem wydziału wojsk lądowych Akademii Obrony Narodowej (AON), realizując studia dyplomowe na kierunku dowódczo-sztabowym. Po ukończeniu studiów powrócił do Dowództwa Garnizonu Warszawa na stanowisko szefa wydziału służb garnizonowych. Od roku 2003 realizował zadania na stanowisku dowódcy batalionu w Pułku Ochrony. Od 2006 r. dowodził Batalionem Reprezentacyjnym WP. Od 2010 r. był Komendantem Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, a w 2012 roku objął dowodzenie w 10. Warszawskim Pułku Samochodowym. W 1997 r. ukończył Wyższy Kurs Specjalistyczny Dowódców Batalionów Piechoty Zmechanizowanej w WSO WZmech., a w 1999 r. uzupełniające studia magisterskie na kierunku ekonomicznym w AON. Z dniem 01.09.2016 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko Szefa Szkolenia Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Płk Robert KOWALSKI jest absolwentem Wyższej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po jej ukończeniu skierowany został do Pułku Ochrony gdzie obejmował kolejne stanowiska służbowe: dowódcy plutonu, dowódcy kompanii, szefa sztabu batalionu - zastępcy dowódcy batalionu, dowódcy batalionu oraz szefa logistyki. Od 2007 roku płk Kowalski służbowo związany był z Dowództwem Garnizonu Warszawa, gdzie pełnił następujące funkcje: szefa wydziału szkolenia dowództw i sztabów oraz szefa wydziału szkolenia wojsk - zastępcy szefa szkolenia. Pułkownik Kowalski podnosił swoje służbowe kwalifikacje na Akademii Obrony Narodowej w latach 2000-2002 oraz 2012-2013. Z dniem 01.09.2016 r. zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko dowódcy 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr Stefana Starzyńskiego.

Źródło: ppłk Joanna Klejszmit-Bodziuch