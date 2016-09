Rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych

– To niezwykły dzień, który przywołuje pamięć tamtego wielkiego czasu i tej wielkiej rzeki solidarności i niepodległości, która trwa od czasu, gdy okupacja hitlerowska i sowiecka, próbowała zniszczyć naród i państwo polskie – mówił minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas uroczystości w Gdańsku.

W środę minister Antoni Macierewicz oraz podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski uczestniczyli w obchodach 36. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Obchody, w których uczestniczyli także: prezydent RP Andrzej Duda oraz Prezes Rady Ministrów Beata Szydło rozpoczęły się od spotkania w sali BHP Stoczni Gdańskiej.

– Gdy patrzę dziś na tę salę, to poza wszystkimi przywitanymi gośćmi, nie mogę nie wzruszyć się, patrząc na twarze Kornela Morawieckiego, Andrzeja Kołodzieja, Joanny Dudy-Gwiazda, Ciebie Andrzeju… Wojtka Fałkowskiego, Piotra Naimskiego, Bogdana Borusewicza – tych wszystkich, którzy wówczas w latach 70. i 80., w czasach mojej młodości, podnieśli głowę, by kontynuować walkę o niepodległość. Walkę w tym kształcie, jaki zadali jej pracownicy, robotnicy – mówił minister Macierewicz.

– Chcę złożyć (...) wszystkim pracownikom w Polsce, ale także na ręce Was tutaj – członków, przewodniczących „S” – serdeczne podziękowania. Chylę głowę za to, że przetrwaliście najtrudniejsze lata, które nastąpiły po 1989 roku, w których mieliście być oddani nie do muzeum, ale nawet na złom. Solidarność miała pójść do kąta, bo przeszkadzała tym, którzy chcieli kontynuować wyzysk komunistyczny w nowych formach i kształtach - wspominał szef MON.

– Dziś możemy powiedzieć: jesteśmy dzięki Wam, dzięki Solidarności, czerpiącej z tradycji narodowej, z wiary katolickiej, z idei harcerskiej, idei niepodległościowej, jesteśmy na drodze do odbudowy prawdziwie niepodległego, sprawiedliwego państwa, bazującego na katolickiej nauce społecznej - zaznaczył minister.

Podczas obchodów minister Antoni Macierewicz, podsekretarz stanu w MON Wojciech Fałkowski oraz sekretarz stanu w Kancelarii Prezes Rady Ministrów Piotr Naimski otrzymali odznaczenia KOR z okazji czterdziestej rocznicy Czerwca 1976 r.

Następnie przedstawiciele delegacji biorących udział w uroczystościach, w tym Ministerstwa Obrony Narodowej złożyli kwiaty przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej. Uroczystości rocznicowe podpisania Porozumień Sierpniowych zakończyła msza święta w Bazylice św. Brygidy. Podczas pobytu w Gdańsku minister Macierewicz złożył także kwiaty pod pomnikiem legendarnej działaczki Solidarności Anny Walentynowicz.

Źródło: MON