Meldunek o działalności PKW RŚM

Kpt. Grzegorz Skalski złożył na ręce zastępcy dowódcy operacyjnego rodzajów sił zbrojnych generała brygady Sławomira Wojciechowskiego meldunek z działalności III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Wojskowej Misji Doradczej Unii Europejskiej (PKW EUMAM RŚA) w Republice Środkowoafrykańskiej.



PKW EUMAM RŚA doradzał przez okres trwania mandatu władzom wojskowym Republiki Środkowoafrykańskiej w zakresie przygotowania reformy sektora bezpieczeństwa, zarządzania posiadanymi siłami i środkami oraz tworzenia warunków do opracowania programów szkoleniowych sił zbrojnych RŚA. Wspierał misję MINUSCA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic) we wdrażaniu projektów Security Sector Reform oraz prowadził działalność ekspercką na rzecz delegacji Unii Europejskiej w Bangi.



Trzecia zmiana PKW EUMAM RŚA zakończyła swą działalność w połowie lipca bieżącego roku.



Tekst: mjr Marek Kwiatek