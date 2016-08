Szkolenie elewów dobiegło końca

Żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej 26 sierpnia pożegnali szeregowych elewów, którzy zakończyli czteromiesięczne szkolenie przygotowawcze do Narodowych Sił Rezerwowych.

Po czterech miesiącach służby, zdaniu egzaminów ogólnowojskowych i specjalistycznych elewi zakończyli swoją służbę przygotowawczą do Narodowych Sił Rezerwowych. Większość otrzymała przydziały kryzysowe, a część z nich będzie się ubiegać o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych. – Cały okres służby przygotowawczej będę miło wspominał, nie sądziłem, że spędzę tak udane chwile i poznam tyle ludzi z całej Polski. Na początku miałem pewne obawy, jak to szkolenie będzie wyglądać, ale okazało się, że nie ma czego się bać i śmiało mogę polecić każdemu taka przygodę – powiedział się szer. elew Dawid Wiśniewski. – Jestem członkiem Związku Strzeleckiego „Strzelec z JS 4054” w Żaganiu, więc miałem już małe pojęcie odnośnie posługiwania się bronią czy też działania taktycznego w lesie, ale podczas tych czterech miesięcy nauczyłem się żołnierskiego życia, porządków i dyscypliny, a również podszkoliłem swoją wiedzę z taktyki, lekkiej piechoty i to podobało mi się najbardziej. Prawda jest taka, że w koszarach nie ma czasu wolnego w dzień, zawsze są jakieś zajęcia tak jak ustala ramowy plan dnia. Nie było czasu na nudę i te cztery miesiące szybko mi minęły. 10 BKPanc to bardzo rozwinięta jednostka, na wysokim poziomie i służba w niej to będzie zaszczyt, dlatego dokumenty już zostały złożone i teraz czekamy na decyzje, badania i długo oczekiwaną pracę w wojsku.

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych listem gratulacyjnym wyróżnieni zostali:

- szer. elew Dominik Kondracki

- szer. elew Szymon Hlywa

- szer. elew Szymon Kotwa

- szer. elew Alan Roszczyk

-szer. elew Jarosław Wardaszko

-szer. elew Konrad Popławski

-szer. elew Krzysztof Grabarczyk

-szer. elew Dawid Wiśniewski

-szer. elew Paweł Kolbusz

-szer. elew Łukasz Madejewski

-szer. elew Tomasz Zieliński

-szer. elew Patryk Karpiński

-szer. elew Krzysztof Podgórski

Przyznano również nagrody uznaniowe za osiąganie wysokich wyników w ćwiczeniach wojskowych.

Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.

Tekst: szer. Natalia Wawrzyniak