Ćwiczenie „Stalwart Strike III” w Kosowie

Żołnierze kompanii manewrowej XXXIV zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie uczestniczyli w ćwiczeniu z wojskami pk. „Stalwart Strike III”.

Stałe utrzymywanie wysokiego poziomu gotowości do działania leży w kompetencji każdego żołnierza polskiego kontyngentu wojskowego, ale kompanii manewrowej w szczególności. W warunkach zagrożenia bezpieczeństwa zbiorowego, zakłócenia porządku publicznego i działania na rzecz jego ochrony to żołnierze kompanii manewrowej będą wykonywać zadania mandatowe w bezpośrednim zagrożeniu zdrowia i życia.



W procesie szkolenia bardzo ważne jest więc systematyczne sprawdzanie poziomu wyszkolenia i przygotowania komponentów do realizacji zadań. Celem ćwiczenia z wojskami pk. „Stalwart Strike III” prowadzonego przez dowódcę amerykańskiego batalionu (FCP) było doskonalenie, a także sprawdzenie umiejętności praktycznego wykonywania procedury panowania nad tłumem (ang. CRC - Crowd and Riot Control). W ćwiczeniu wzięły udział kompanie manewrowe z Polski, Węgier i Niemiec. Polskimi żołnierzami podczas ćwiczenia dowodził dowódca kompanii kpt. Piotr Sobański. – Dzięki ćwiczeniom takim jak „Stalwart Strike III” mogę ocenić, czy żołnierze są dobrze przygotowani do realizacji wszelkich działań zmierzających do likwidacji zagrożenia i minimalizacji skutków zdarzeń na teatrze – mówi kpt. Piotr Sobański.



Ćwiczenie charakteryzowało się dużym realizmem i dynamiką. Jego scenariusz zakładał kilka etapów: przemieszczenie sił i środków do wyznaczonego rejonu, które realizowane było sposobem kołowym i powietrznym z użyciem śmigłowców UH 60 Black Hawk, przejęcie kontroli nad nielegalnie zgromadzonym tłumem, usunięcie i pokonanie barykad, opanowanie zajętej infrastruktury krytycznej oraz wykonanie procedury uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych osób (ang. Cordon and Search).



Ćwiczenie osiągnęło zakładane cele szkoleniowe. Uzyskane w jego toku doświadczenia oraz wnioski przyczynią się do dalszego doskonalenia umiejętności żołnierzy wchodzących w skład międzynarodowego batalionu (FCP – Forward Command Post). Pomogą w usunięciu niedociągnięć dla efektywniejszego współdziałania w rejonie działań mandatowych sił międzynarodowych KFOR.



Tekst: por. Damian Antonik