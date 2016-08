Żołnierze w akcji „Narodowe czytanie”

Do czytania „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza zachęcają marynarze, lotnicy, czołgiści, artylerzyści, szturmani, spadochroniarze i specjalsi. Wojskowi wertują karty powieści w czołgach, transporterach, na okrętach, w samolotach, a nawet w powietrzu, gdy skaczą ze spadochronem. W akcję „Narodowe czytanie” włączyło się kilkuset żołnierzy z około 40 jednostek wojskowych.

Akcja odbywa się po raz piąty. W tym roku na lekturę „Narodowego czytania” wybrano powieść „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Do sięgania po klasykę literatury polskiej zachęcają aktorzy, muzycy, krytycy literaccy i dziennikarze. Ale nie tylko. W akcji organizowanej przez prezydenta RP uczestniczą także żołnierze. – Zachęcił nas do tego dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych gen. broni Mirosław Różański. Wysłaliśmy do jednostek wojskowych pytanie, czy żołnierze chcą wziąć udział w tej akcji. Ich odzew i pomysłowość przeszła nasze oczekiwania – mówi ppłk Szczepan Głuszczak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego RSZ. – Włączając się do tej akcji, chcemy pokazać, że żołnierze nie tylko się szkolą na poligonach, ale także spędzają czas z książkami. Chcemy popierać ważne społecznie inicjatywy – podkreśla.

„Quo Vadis” czytają marynarze z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. Film: DGRSZ

Po „Quo vadis” Sienkiewicza sięgnęło w sumie kilkuset żołnierzy z około 40 jednostek wojskowych. Czytają specjalsi z jednostki Agat, marynarze z obu flotylli – 3 Okrętów i 8 Obrony Wybrzeża, a także piloci z 1 i 8 Bazy Lotnictwa Transportowego oraz 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego i 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Największa liczba wojskowych biorących udział w akcji służy w 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, brygadach w całej Polce – w tym wielu w 6 Powietrznodesantowej, 21 Strzelców Podhalańskich, 7 Obrony Wybrzeża, 12 Zmechanizowanej, 25 Kawalerii Powietrznej i 9 Kawalerii Pancernej – oraz w pułkach 2 Inżynieryjnym i 9 Rozpoznawczym.

– Żołnierze przygotowali krótkie filmy, na których widać, jak czytają fragmenty powieści Sienkiewicza. Materiały zostały przygotowane w różny sposób, a następnie umieszczone w mediach społecznościowych oraz na kanale YouTube – wyjaśnia ppłk Głuszczak.

„Quo Vadis” czytają żołnnierze 6 Brygady Powietrznodesantowej. Film: szer. Magdalena Trzebińska, st. szer. Sebastian Brzezina/ 6 BPD

Spore zainteresowanie budzi produkcja 6 Brygady Powietrznodesantowej. Przygotowany z przymrużeniem oka film pokazuje, jak spadochroniarze czytają Sienkiewicza w najróżniejszych miejscach: w czasie szkolenia w tzw. ośrodku szkolenia naziemnego, w trakcie rozkładania i składania broni, na zajęciach z WF-u, podczas walki wręcz oraz skoku spadochronowego. – Nagrywaliśmy sceny w Krakowie, Gliwicach oraz na lotnisku w podkrakowskim Pobiedniku. Z kilkunastominutowego materiału zmontowaliśmy później jeden, czterominutowy film – opowiada kpt. Marcin Gil, oficer prasowy 6 Brygady. – Wystąpiło w nim kilkudziesięciu żołnierzy naszej jednostki. Nikogo nie trzeba było namawiać. Akcja ma szczytny cel, więc bardzo chętnie przyłączyliśmy się do „Narodowego czytania” – dodaje rzecznik spadochroniarzy.

Finał odbędzie się 3 września. W Ogrodzie Saskim czytanie „Quo vadis” rozpocznie para prezydencka. Następnie powieść Sienkiewicza będą przybliżać aktorzy: Ewa Dałkowska, Małgorzata Kożuchowska, Sonia Bohosiewicz, Dawid Ogrodnik, Tomasz Schuchardt i Jan Nowicki. Z myślą o osobach niesłyszących i niedosłyszących wydarzenie w Ogrodzie Saskim będzie na żywo tłumaczone na język migowy.

„Quo Vadis” czytają żołnnierze 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina. Film: 12 bdow

Także w Żaganiu zapowiedziano finał „Narodowego czytania”. Żołnierze 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej zamierzają czytać „Quo vadis” Sienkiewicza od godziny 10 do 13 na placu Słowiańskim. Pancerniakom będą towarzyszyć amerykańscy wojskowi, którzy przyjechali do Polski na ćwiczenia.

Akcja „Narodowe czytanie” odbywa się od 2012 roku, a została zainaugurowana lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce czytano dzieła Aleksandra Fredry, a potem „Trylogię” Henryka Sienkiewicza i „Lalkę” Bolesława Prusa. Podczas ubiegłorocznego finału akcji powieść Prusa czytali prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, a następnie przez ponad 10 godzin lekturę przybliżali znani aktorzy. Inicjatywa „Narodowe czytanie” była prowadzona w ponad 1600 polskich miejscowościach.





„Quo Vadis” czytają żołnnierze 7 Brygady Obrony Wybrzeża. Fot. st.chor.szt. Marcin Lasoń



Tegoroczna akcja nawiązuje do ustanowionego przez Sejm i Senat RP Roku Henryka Sienkiewicza. W 2016 r. przypada bowiem 170. rocznica urodzin i 100. rocznica śmierci pisarza.