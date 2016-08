Wypadek podczas ćwiczeń wojsk specjalnych

Zmarł żołnierz wojsk specjalnych, drugi operator jest ranny. Do wypadku doszło podczas szkolenia jednej z jednostek specjalnych. – Życiu drugiego żołnierza nie zagraża już niebezpieczeństwo. Sprawę bada prokuratura okręgowa w Gdyni – informuje ppłk Szczepan Głuszczak, rzecznik prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.







Do wypadku doszło w niedzielę, podczas szkolenia taktycznego wojsk specjalnych. Rannych zostało dwóch operatorów. Zaraz po zdarzeniu obaj zostali przetransportowani do szpitala. – Niestety, jeden z poszkodowanych żołnierzy zmarł dzisiaj w szpitalu – mówi ppłk Szczepan Głuszczak. – Życiu drugiego operatora nie zagraża już niebezpieczeństwo. Dzisiaj rano został wypisany ze szpitala do domu – dodaje rzecznik Dowództwa Generalnego RSZ.

Major Krzysztof Łukawski, rzecznik prasowy Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych, podkreśla, że nie można podać ani personaliów zmarłego, ani nazwy jednostki, w której służył. – To dla nas niezwykle trudny czas. Straciliśmy żołnierza. Na razie nie możemy więcej powiedzieć – dodaje rzecznik komandosów.

Okoliczności wypadku nie są znane. – Miejsce zdarzenia zabezpieczyła Żandarmeria Wojskowa. Wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmie się teraz wydział wojskowy Prokuratury Okręgowej w Gdyni – potwierdza ppłk Paweł Durka, rzecznik Komendy Głównej ŻW.