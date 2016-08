Coraz bardziej ekstremalny Bieg Morskiego Komandosa

Czołgali się w kanałach melioracyjnych, brodzili w wodzie i przedzierali przez las. Musieli pokonać „katorgę” i „plażowicza” – tory przeszkód, na których wspinali się po linach, ścianach, wdrapywali na kontenery, pokonywali zasieki, okopy i na wdechu – obiekty zalane wodą. To elementy ekstremalnego Biegu Morskiego Komandosa.

– Z tą imprezą jest tak, że przed startem się ją kocha, w trakcie się jej nienawidzi, a po przekroczeniu mety zmęczenie mija i chce się pobiec ponownie – oceniają miłośnicy wojska Bartek Witczak i Łukasz Weyer z Bydgoszczy, zapewniając, że wystartują w kolejnej edycji Biegu Morskiego Komandosa. Tegoroczna była już siódma.

Bieg jest uznawany za jeden z najbardziej ekstremalnych w Polsce. Na start w nim zdecydowało się w tym roku prawie 1000 zawodników. Startowali w Gdyni w kilku kategoriach: najtrudniejszej Hard, nieco lżejszej Sprint oraz drużynowej – Team. Do wyboru mieli dystans 21 lub 10 kilometrów. Wielu z nich biegło w mundurach, z atrapą karabinu AK-47 i dodatkowym obciążeniem. – Pamiętajcie: tak naprawdę jedyną przeszkodą, jaką macie do pokonania na trasie, jest wasza głowa. Musicie się tylko dobrze rozpędzić, a potem po prostu nie zwalniać – tymi słowami organizatorzy rozluźniali uczestników tuż przed startem. Zachęcali, by nie myśleć o bólu i zmęczeniu, które pojawiają się w czasie biegu. Ale w tym roku zaczynały one doskwierać zawodnikom wyjątkowo szybko. Trasa była bowiem trudniejsza od poprzednich.

– Przygotowywaliśmy się do tej imprezy cały rok. To wystarczająco dużo czasu na takie zmodyfikowanie trasy, żeby uprzykrzyć zmagania uczestnikom – mówi Maciej Szulwach, współorganizator biegu. Pojawiło się dużo nowych przeszkód, między innymi kontenery, które organizatorzy nazywają żartobliwie ,,dużymi klockami LEGO”. Część z nich była nawet poustawiana piętrowo, a między nimi zawieszono siatkę, którą biegacze musieli pokonać. – To nie było łatwe, gdyż siatkę umieszczono na wysokości 6 metrów i miała długość 8 metrów – zaznacza Szulwach. Na trasie pojawiła się także wieża widokowa, na którą zawodnicy wspinali się dwukrotnie. – Biegacze uwielbiają tę przeszkodę. Muszą wbiec po 234 stopniach, a kiedy są już blisko szczytu, mało który nie ma skurczów łydek – żartuje organizator biegu.

Przeszkody na miarę żołnierza

W przygotowanie wydarzenia zaangażowana jest Jednostka Wojskowa Formoza, czyli bojowi płetwonurkowie. Na trasie nie mogło więc zabraknąć przeszkód wodnych, których morscy komandosi przygotowali w tym roku wyjątkowo dużo. Zawodnicy musieli między innymi pełznąć w wodzie na plecach pod nisko zawieszoną siatką. Albo pokonać spory odcinek, brodząc po pas w Bałtyku. Część utrudnień musieli pokonać na wstrzymanym oddechu, na przykład przeczołgać się przez zalaną wodą rurę.

Wielu zawodników nie przygotowało się na takie wyzwania, inni zaś starali się zauważać dobre strony tych przeszkód. Tak jak Przemek Klecz, który na bieg przyjechał do Gdyni aż z Częstochowy. – To nurkowanie było nieciekawe, ale akurat wtedy można było zmyć z siebie całe to błoto, które przylepiało się do nas na trasie. Najbardziej w kość dało mi czołganie w kanałach i wspinanie po ściankach – mówi. Wodne przeszkody nie zniechęciły też podporucznika Daniela Zielińskiego z 3 Flotylli Okrętów. – Jestem marynarzem, więc w wodzie czuję się swobodnie, wiele innych przeszkód było bardziej wymagających. Każdy żołnierz powinien spróbować się z nimi zmierzyć – uważa.

Z podobnym nastawieniem do Gdyni przyjechał szeregowy Igor Pecz z batalionu saperów z Rozewia, jednak zawody zaskoczyły go swą trudnością. – W zeszłym roku biegłem w cięższej kategorii Hard i nie byłem tak zmęczony jak po tegorocznym, teoretycznie łatwiejszym Sprincie. Na tej trasie pojawiły się nowe przeszkody, było także więcej podbiegów. Jednak za rok znowu spróbuję swoich sił – zaznacza.

W Biegu Morskiego Komandosa wystartowały także czteroosobowe zespoły. Zawodnicy musieli biec w mundurach oraz przez całą trasę taszczyć ze sobą 20-kilogramową belkę mającą imitować moździerz. Tę konkurencję wygrała, tak jak rok wcześniej, reprezentacja Marynarki Wojennej. Tworzyli ją żołnierze z Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej, 6 Ośrodka Radioelektronicznego, Komendy Portu Wojennego oraz 12 Dywizjonu Trałowców ze Świnoujścia. – W zeszłym roku nie musieliśmy tak uciekać, w tym przez cały czas ktoś nam siedział na karku – relacjonuje starszy kapral Łukasz Kreft, kapitan drużyny. – Byliśmy lepiej przygotowani, jednak nas także ta trasa zaskoczyła. Skurcze łapały nas już na 12. kilometrze, a nie jak ostatnio – na 18. – dodaje.

Dorwać komandosa

W ostatnią niedzielę odbył się także bieg w kategorii Rekrut. Oprócz pokonania 10 kilometrów i kilkunastu przeszkód, zawodnicy mieli jeszcze jeden cel: złapać komandosa. Razem z uczestnikami w tej kategorii startują bowiem żołnierze Jednostki Wojskowej Formoza. Jeśli któryś zawodnik dotrze do mety przed komandosami, organizator biegu przeznacza 1000 złotych na cel charytatywny. W tym roku przegonić specjalsów udało się aż trzem osobom. W związku z tym na konto Stowarzyszenia KRS Formoza wpłynęły pieniądze z gdyńskiej imprezy.

Organizatorem VII Biegu Morskiego Komandosa jest Jednostka Wojskowa Formoza, Kolibki Adventure Park i miasto Gdynia. Od początku Bieg Morskiego Komandosa odbywa się ku pamięci dowódcy wojsk specjalnych generała broni Włodzimierza Potasińskiego, który zginął w 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.

Wyniki

HARD 1

21 kilometrów, pełne umundurowanie polowe, plecak z 4,5 kg obciążeniem, atrapa karabinka AK-47

1. Daniel Niedźwiecki 04:06:33

2. Krzysztof Chomicz 04:10:06

3. Arek Król 04:11:20

HARD 2

21 kilometrów, pełne umundurowanie polowe, plecak z 4,5 kg obciążeniem, atrapa karabinka AK-47

1. Jakub Janiak 03:40:59

2. Jakub Żak 03:43:38

3. Konrad Wołoszyn 03:59:52

HARD HISTORYCZNY

21 kilometrów, pełne umundurowanie polowe, plecak z 4,5 kg obciążeniem, atrapa karabinka AK-47, hełm Wojska Polskiego

1. Daniel Stroiński 03:43:22

2. Dawid Wysocki 03:46:27

3. Grzegorz Kanawka 04:02:18

SPRINT 1

10 kilometrów, strój dowolny

1. Maciej Kupis 01:46:57

2. Paweł Szymański 01:50:42

3. Marcin Klonowski 01:54:44

SPRINT 2

10 kilometrów, strój dowolny

1. Wojciech Szura 01:48:17

2. Marcin Stańczyk 01:57:28

3. Michał Kita 02:11:26

SPRINT HISTORYCZNY

10 kilometrów, pełne umundurowanie polowe, hełm Wojska Polskiego

1. Marcin Płusa 02:18:07

2. Daniel Szczygielski 02:22:10

3. Adam Kloskowski 02:22:48

TEAM

Cztery osoby, 21 kilometrów, pełne umundurowanie polowe, atrapa moździerza – 20 kg

1. Marynarka Wojenna 04:20:47

2. Nie lubię majonezu 04:21:25

3. SGO TEAM 04:35:30

TEAM SPRINT

Dwie osoby, 10 kilometrów, strój dowolny, obciążenie – 10 kg

1. Reaktywacja 02:22:29

2. Rotmańskie Dziki 02:40:29

3. P.M.J. 02:46:42

OPERACJA REKRUT

10 kilometrów, strój dowolny

1. Szymon Kopczyński 00:36:34

2. Jakub Ossowski 00:38:32

3. Daniel Łyś 00:39:50