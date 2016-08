Polscy szachiści najlepsi w NATO

Reprezentanci Wojska Polskiego po raz pierwszy w historii triumfowali w klasyfikacji drużynowej mistrzostw NATO w szachach. Polacy zdetronizowali niepokonanych od lat Niemców. Szachiści zza Odry zajęli drugie miejsce, a trzecie Duńczycy. W rywalizacji indywidualnej nasi żołnierze wywalczyli dwa medale: srebrny – sierż. pchor. Damian Graczyk w turnieju szachów błyskawicznych i brązowy – Rafał Przedmojski w szachach klasycznych.

Szachiści już po raz 27. rywalizowali o zwycięstwo w mistrzostwach NATO. Polacy o główne trofeum czempionatu, przyznawane za zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej, walczą od 2002 roku. W latach 1978-1988 zwycięzcy otrzymywali w nagrodę okazały totem szachowy „Łódź Wikingów”, w kolejnych latach – do 2002 roku – walczyli o puchar przechodni. Od 2003 r. nagrodą przechodnią jest rzeźba rycerza odlana w brązie – waży osiem kilogramów, a jej wartość wyceniana jest na 5000 euro. W tym roku szachiści walczyli o to trofeum w Akademii Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii w Shrivenham.

– Czekaliśmy na ten sukces 14 lat i warto było. Przerwaliśmy dominację Niemców na szachownicach, co bardzo ucieszyło przedstawicieli wielu reprezentacji – mówi płk Tomasz Malinowski, od 2012 roku przewodniczący Międzynarodowego Wojskowego Komitetu Szachowego (IMCC), odpowiedzialny za rozwój królewskiej gry w NATO. – Przed mistrzostwami po raz pierwszy byliśmy głównymi faworytami do zwycięstwa. Wskazywał na to ranking szachowy. Rankingi jednak nie grają. Poziom zawodników w naszej ekipie był bardzo wyrównany i to zapewniło nam końcowy sukces – dodaje pułkownik.

Przewodniczący IMCC podkreśla, że polscy szachiści po raz pierwszy w historii znakomicie zagrali w dwóch ostatnich rundach. – Jeszcze nam się nie zdarzyło, aby w ostatniej rundzie wszyscy nasi zawodnicy mogli walczyć o punkty dla drużyny. Niemcy byli w gorszej sytuacji, gdyż w grze o wynik dla reprezentacji zostało tylko czterech z nich. Finisz Polaków był znakomity. W ostatniej rundzie zdobyliśmy aż trzy punkty i dzięki nim zrównaliśmy się oczkami z Niemcami. Tym razem dodatkowa punktacja Bucholza była dla nas szczęśliwa – przyznaje płk Tomasz Malinowski. System Buchholza to ocena uzupełniająca, stosowana w przypadku uzyskania identycznego wyniku końcowego przez dwóch lub więcej zawodników. Dzięki niej nie orzeka się zajęcia miejsca ex aequo – zawodnikowi dodaje się punkty uzyskane przez przeciwników, z którymi rozegrał partie. Promuje to szachistów grających z trudniejszymi rywalami.

Złota polska drużyna wystąpiła w składzie: Rafał Przedmojski (były pracownik resortu obrony narodowej), ppor. Dariusz Sycz (Centrum Szkolenia Wojsk Chemicznych i Inżynieryjnych), por. Mateusz Sypień (21 Brygada Strzelców Podhalańskich), st. sierż. rez. Sławomir Kraiński (Centrum Szkolenia Logistyki), kpr. pchor. Marcin Pietruszewski (Wojskowa Akademia Techniczna) i sierż. pchor. Damian Graczyk (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych). Grającym kapitanem drużyny był ppłk Sławomir Kędzierski. Warto podkreślić, że zawodników w przygotowaniach do partii analitycznie wspierała arcymistrzyni Agnieszka Brustman, reprezentująca Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronność”.

W rywalizacji indywidualnej w turnieju szachów klasycznych triumfował Duńczyk Finn Pedersen. Srebrny medal wywalczył Niemiec Mark Helbig, a brązowy Polak Rafał Przedmojski. W czołowej dziesiątce znalazło się jeszcze trzech naszych reprezentantów: Sycz, Sypień i Kraiński. Natomiast w turnieju szachów błyskawicznych, który rozegrano na zakończenie czempionatu, zwyciężył również Duńczyk Pedersen. W rywalizacji 68 zawodników znakomicie spisał się sierż. pchor. Damian Graczyk, który wywalczył srebrny medal. Trzecie miejsce na podium zajął natomiast Duńczyk Aleksander Rosenkilde.

Turniej w Wielkiej Brytanii rozegrano systemem szwajcarskim. Do klasyfikacji drużynowej liczyły się punkty zdobyte przez czterech najlepszych szachistów z każdej reprezentacji. W turnieju szachów klasycznych 98 szachistów z 16 państw rozegrało po siedem partii. Trzy dodatkowe drużyny utworzono z zawodników z różnych państw. W jednej z dwóch ekip NATO występował st. szer. pchor. Kamil Cichy z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Trzecią reprezentację – weteranów – utworzono zaś z szachistów, którzy przynajmniej osiem razy brali udział w czempionacie NATO. W przyszłym roku w marcu mistrzostwa rozegrane zostaną w Budapeszcie. – Zwycięskiego składu się nie zmienia. W stolicy Węgier reprezentować nas będą ci sami szachiści – podkreśla pułkownik Malinowski.



Wyniki

Drużynowo

1. Polska – 20,5 pkt. (Bucholz 125 / MBucholz 87,5)

2. Niemcy – 20,5 (114 / 82)

3. Dania – 20 (108 / 76,5)

4. USA – 17,5 (119 / 86)

5. Holandia – 16,5 (110,5 / 80)

6. Węgry – 16,0 (100 / 70)

7. Rumunia – 15,5 (113,5 / 83)

8. Wielka Brytania – 15,5 (105,5 / 77).

Indywidualnie

1. Finn Pedersen (Dania) 6,5 pkt. (Bucholz 33,5 / MBucholz 24,5)

2. Mark Helbig (Niemcy) 6,0 (32,0 / 22,0)

3. Rafał Przedmojski (Polska) 5,5 (32,5 / 22,5)

4. Fabrice Wantiez (Belgia) 5,5 (32,0 / 22,5)

5. ppor. Dariusz Sycz (Polska) 5,0 (31,5 / 22,0)

6. por. Mateusz Sypień (Polska) 5,0 (31,0 / 22,0)

7. Ovidiu-Jean Lupu (Rumunia) 5,0 (31,0 / 21,5)

8. st. sierż. rez. Sławomir Kraiński (Polska) 5,0 (30,0 / 21,0)

…

11. kpr. pchor. Marcin Pietruszewski (Polska) 5,0 (27,0 / 19,5)

21. ppłk Sławomir Kędzierski (NATO 2 / Polska) 4,5 (26,0 / 18,5)

22. sierż. pchor. Damian Graczyk (Polska) 4,5 (26,0 / 18,5)

31. st. szer. pchor. Kamil Cichy (NATO 2 / Polska) 4,0 (27,0 / 21,5).

Turniej szachów błyskawicznych

1. Finn Pedersen (Dania) 7,0 pkt. (Bucholz 53,5 / MBucholz 30,0)

2. sierż. pchor. Damian Graczyk (Polska) 7,0 (50,0 / 28,0)

3. Aleksander Rosenkilde (Dania) 7,0 (49,0 / 27,5)

4. Ovidiu-Jean Lupu (Rumunia) 7,0 (48,5 / 27,5)

5. Ionel Luca (Rumunia) 7,0 (44,0 / 23,5)

6. Jan Mose Nielsen (Dania) 6,5 (57,0 / 32,5)

7. Arie Werksma (Holandia) 6,5 (50,0 / 27,5)

8. Akos Papista (Węgry) 6,5 (46,5 / 26,0)

9. Rafał Przedmojski (Polska) 6,0 (53,0 / 29,5)

10. st. sierż. rez. Sławomir Kraiński (Polska) 6,0 (48,5 / 27,5)

11. ppłk Sławomir Kędzierski (Polska) 5,5 (48,5 / 27,0)

12. st. szer. pchor. Kamil Cichy (Polska) 5,5 (46,5 / 27,0)

...

16. kpr. pchor. Marcin Pietruszewski (Polska) 5,5 (44,0 / 25,0)

22. ppor. Dariusz Sycz (Polska) 5,0 (47,5 / 27,0)

31. por. Mateusz Sypień (Polska) 4,5 (45,0 / 25,0).