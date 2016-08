Heavy Detachment w Świętoszowie

Siedemdziesięciotonowe czołgi Abrams i ważące 20 ton wozy bojowe Bradley przeprawiły się przez Kwisę. Zanim jednak żołnierze z US Army pokonali rzekę, tymczasowy most zbudowali polscy saperzy. Na poligonie w Świętoszowie ćwiczą amerykańscy żołnierze 3 Dywizji Piechoty razem z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa.

– Razem z wojskami amerykańskimi wypracowujemy wspólne procedury działania – mówi mjr Ireneusz Marciniak, szef wojsk inżynieryjnych 10 Brygady Kawalerii Pancernej.

Pokonanie Kwisy, rzeki płynącej przez poligon w Świętoszowie, to dla 3 Dywizji Piechoty US Army i 10 Brygady Kawalerii Pancernej kolejny element szkolenia.

Przeprawę żołnierze zbudowali z mostów towarzyszących typu AVLB (Armored Vehicle Launched Bridge) Biber. – To mosty niemieckiej produkcji, które w wyposażeniu ma tylko nasza jednostka – wyjaśnia mjr Marciniak. Nośność mostu to maksymalnie 50 ton. Jego jedno przęsło ma długość 22 metry. – Kwisa z kolei w miejscu przeprawy ma szerokość 32 metry. Najpierw więc położone zostało jedno przęsło, potem musieliśmy dodać następne – opowiada mjr Marciniak.



Jako pierwsze po moście przejechały dwa amerykańskie gąsienicowe bojowe wozy piechoty Bradley. Każdy z nich waży około 20 ton. Później przeprawiły się trzy bojowe wozy piechoty, masa jednego to 13 ton. Ostatnie pokonały rzekę w bród cztery siedemdziesięciotonowe czołgi Abrams. Przeprawa zbudowana przez polskich żołnierzy zdała egzamin. – Podobne zadania wykonywaliśmy podczas „Anakondy”, tyle że wówczas ćwiczyliśmy m.in. z żołnierzami armii hiszpańskiej – dodaje mjr Ireneusz Marciniak.

Czołgiści z 3 Dywizji Piechoty na co dzień stacjonują w Georgii w USA. Razem z 10 Brygadą Kawalerii Pancernej szkolą się od lipca w ramach operacji Heavy Detachment. Dowodzi nimi CPT Colin Baggs. Pancerniacy ćwiczą m.in. współdziałanie małych pododdziałów: załóg, sekcji, drużyn i plutonów oraz strzelanie z broni indywidualnej, pokładowej i granatników. Sprawdzają się także w realizacji zadań ogniowych plutonów czołgów oraz zmechanizowanych. Żołnierze US Army są w Świętoszowie po raz drugi, w ubiegłym roku ćwiczyli z żołnierzami z 10 BKPanc trzy miesiące.