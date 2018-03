Gdy obejmował placówkę dyplomatyczną w Brukseli, postawił sobie jasny cel – wprowadzić Polskę do grona państw decydujących o polityce NATO. Sukces szczytu Sojuszu w Warszawie i czołowa pozycja Polski na wschodniej flance to dowody na powodzenie misji gen. broni Andrzej Fałkowskiego. Polski przedstawiciel wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE jest laureatem nagrody Buzdygany 2017.

Był komandosem, ale po kilkunastu latach służby wstąpił do seminarium i został duchownym. Dziś ks. por. Marek Rycio, kapelan garnizonu Olsztyn i garnizonu Lidzbark Warmiński, służy zarówno Bogu, jak i ojczyźnie. Jest jednym z laureatów nagrody Buzdygany 2017. – To człowiek o wielu zaletach, umie zjednać sobie ludzi, świetnie rozumie żołnierzy – mówi płk Tomasz Łysek, były dowódca 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego.