Obrona przeciwlotnicza

W naszej armii w najbliższych latach dzięki zakupom nowoczesnych środków do walki z przeciwnikiem powietrznym zostaną wprowadzone zmiany jakościowe w systemie obrony powietrznej. Zabiegi te sprawią, że uzyskamy nowe zdolności odnoszące się do zwalczania pocisków manewrujących oraz kolejne niwelujące zagrożenia ze strony bezzałogowych statków powietrznych. Staniemy się również mocnym filarem Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej NATO. Umożliwi to stworzenie silnej strefowo-obiektowej wielowarstwowej obrony powietrznej najważniejszych elementów infrastruktury krytycznej państwa, głównych obiektów militarnych i zgrupowań zadaniowych wojsk operacyjnych. Wprowadzanie do oddziałów i pododdziałów wojsk obrony przeciwlotniczej nowych systemów z pewnością wymusi zarówno zmiany w ich strukturach organizacyjnych, jak i spowoduje zapotrzebowanie na nowe specjalności wśród żołnierzy tego rodzaju wojsk.

W najnowszym wydaniu „Przeglądu Sił Zbrojnych” publikujemy cykl artykułów poświęconych obronie przeciwlotniczej i wyzwaniom, z którymi w niedalekiej przyszłości będą musieli się zmierzyć dowódcy i personel tego rodzaju wojsk. Ppłk dr Grzegorz Kołata w swoim opracowaniu podkreśla znaczenie kontroli przestrzeni powietrznej, by nie doszło do konfliktowej sytuacji skutkującej bratobójczym ogniem prowadzonym do własnych statków powietrznych.

Z kolei mjr Daniel Pyza odnosi się do zadań obrony powietrznej i przeciwrakietowej w aktualnych uwarunkowaniach z uwzględnieniem wymogów, które dotyczą nowoczesnych zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych wchodzących do wyposażenia wojsk. Natomiast ppor. Łukasz Makowski, ppor. Dawid Rutkowski i mjr Piotr Dejniak prezentują możliwości środków przeciwlotniczych, które już są w pododdziałach przeciwlotniczych i wpływają nie tylko na jakość wykonywania zadań, lecz także na większe możliwości pozyskiwania informacji radiolokacyjnej o przeciwniku powietrznym. Przekłada się to na zwiększenie możliwości rażenia celów powietrznych, co ułatwia stawianie zadań dla poszczególnych środków ogniowych.

Na pytanie, jak kompleksowo podejść do profesjonalnego wyszkolenia żołnierzy – przeciwlotników odpowiada ppłk Andrzej Borzenda. Jego przemyślenia warto upowszechnić. Natomiast mjr Eryk Rumiński pochylił się nad systemem dowodzenia i kierowania ogniem pododdziałów przeciwlotniczych wojsk lądowych.

Oprócz wspomnianej problematyki na łamach naszego dwumiesięcznika prezentujemy rozważania oficerów z Akademii Wojsk Lądowych. Dotyczą one znaczenia działań nieregularnych we współczesnej walce oraz tego, jak można w nich wykorzystać pododdziały lekkiej piechoty. Wiedzą na ten temat podzielili się m.in.: dr Paweł Makowiec, ppłk rez. Tomasz Kowal, ppłk dr inż. Przemysław Żukowski oraz por. Łukasz Wójciak.

Szczególnej uwadze Czytelników polecam także artykuł prof. dr. hab. Marka Wrzoska. Autor prezentuje w nim tezę, że wydarzenia obserwowane dzisiaj na Ukrainie są częścią zakrojonego na szeroką skalę planu obalenia obecnego rządu w Kijowie i podporządkowania Ukrainy Rosji.



Zachęcam również do lektury artykułów niewymienionych w tej krótkiej prezentacji. Wnioski wypływające z nich z pewnością zostaną twórczo wykorzystane.

Zachęcam do lektury!