Skuteczna obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa to jeden z najważniejszych elementów systemu bezpieczeństwa państwa.

Pokazuje to konflikt na Ukrainie, podczas którego obserwujemy agresywne działania Rosji w przestrzeni powietrznej. Sytuacja za naszą wschodnią granicą jest dobitnym potwierdzeniem słuszności podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej decyzji dotyczących budowy zintegrowanego systemu obrony powietrznej. Ostatnio nastąpiło znaczące przyspieszenie zakupów sprzętu będącego jego częścią. Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na zestawy Narew i zapowiedział, że za kilka miesięcy trafią one do żołnierzy. Ogłosił też uruchomienie drugiej fazy programu „Wisła”, dotyczącej zamówienia kolejnych sześciu baterii Patriot. Szef resortu obrony zapewnia w wywiadzie, że zarówno zakontraktowane, jak i planowane dostawy sprzętu mają pokrycie finansowe w planie modernizacji technicznej. Są to programy bardzo kosztowne, ale, jak podkreśla, priorytetowe w kontekście wydarzeń na Ukrainie. Wskazuje przy tym: „Intensywnie pracujemy także nad zwiększeniem zdolności wojska w zwalczaniu dronów i śmigłowców”. W numerze opisujemy koncepcję funkcjonowania nowego systemu obrony powietrznej, z uwzględnieniem zmiany struktur organizacyjnych w polskim wojsku.

Trzeba pamiętać, że na profesjonalizm armii wpływa nie tylko nowoczesny sprzęt. Potrzebni są też właściwi ludzie w jej szeregach. Aby właśnie ich zachęcić do włożenia munduru i zwiększyć liczebność wojska, rozszerzono ofertę skierowaną do kandydatów. W rozmowie z płk. Mirosławem Brysiem, szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, przybliżamy zasady nowej formuły służby i pokazujemy, jakie możliwości rozwoju zapewnia wojsko.