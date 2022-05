Wsparcie ogniowe

Pojawienie się artylerii na polu walki początkowo nie zwiastowało, jak kolosalny może ona mieć wpływ na sztukę wojowania. Na przełomie XV i XVI wieku stała się najpotężniejszym orężem wspierającym walczące strony. Swój status utrzymuje do dzisiaj mimo pojawiania się coraz precyzyjniejszych środków rażenia. To na żołnierzach tego rodzaju wojsk spoczywa wsparcie ogniem pododdziałów zmechanizowanych i pancernych. Artyleria w ostatnich latach doczekała się nowoczesnych armatohaubic Krab i moździerzy samobieżnych Rak, a wkrótce trafią do służby nowe systemy rakietowe – wieloprowadnicowe Homary.

Najnowszy numer „Przeglądu Sił Zbrojnych”, który oddajemy do Państwa rąk, jest chyba najbardziej „artyleryjski” w historii naszego wydawnictwa. Powstał dzięki osobistemu zaangażowaniu szefa Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii Inspektoratu Wojsk Lądowych DGRSZ oraz komendanta Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, którym tą drogą składam serdeczne podziękowanie. Autorami opublikowanych materiałów są specjaliści zarówno z oddziałów i pododdziałów artylerii wojsk lądowych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jak i Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, w którym przyszli specjaliści tego rodzaju wojsk stawiają pierwsze kroki w tym trudnym zawodzie. Dziękuję im za trud włożony w opracowanie artykułów. Wasza wiedza na pewno zostanie doceniona przez czytelników „Przeglądu Sił Zbrojnych”, którzy będą mogli pogłębić swoją wiedzę o artyleryjskim rzemiośle.

Szczególnej uwadze chciałbym polecić artykuły: ppłk. Mirosława Friedka o zawiłościach koordynacji przestrzeni powietrznej w trakcie wsparcia ogniowego; mjr. Mariusza Grzanki na temat planowania rozpoznania w pułku artylerii; mjr. Piotra Skruszewicza o prowadzeniu rozpoznania artyleryjskiego w górach; mł. chor. Jacka Beszczyńskiego o szkoleniu operatorów PPK Spike oraz Małgorzaty Wollmann o metodyce szkolenia. Z zainteresowaniem będzie można też przeczytać wspomnienie płk. dr. hab. Juliusza Tyma o gen. broni Stanisławie Maczku.

Życzę przyjemnej lektury!