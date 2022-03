Lotnictwo wsparcia

Biorąc pod uwagę historię dwóch dominujących przez wieki rodzajów sił zbrojnych, czyli wojsk lądowych i marynarki wojennej, trudno mówić o wojskowym lotnictwie inaczej niż w kategoriach oseska. Jeśli bowiem przyjmiemy za cezurę czasową początek I wojny światowej, podczas której było ono wykorzystywane do wsparcia działań taktycznych i operacyjnych zgrupowań wojsk lądowych oraz samodzielnie wykonywało zadania w głębi ugrupowania przeciwnika, nie będąc przy tym traktowane jako ciekawostka, o której roli i znaczeniu dopiero debatowano, to mówimy raptem o stu latach istnienia lotnictwa. To bardzo krótki okres w historii wojskowości. Dziś jednak siły powietrzne są jednym z najważniejszych rodzajów sił zbrojnych. Nie brakuje przy tym teoretyków podnoszących je do rangi zasadniczych elementów bojowych, ponieważ kto panuje w powietrzu, ten panuje na całym polu walki.

Mam przyjemność oddać w ręce P.T. Czytelników pierwszy numer „Przeglądu Sił Zbrojnych” z 2022 roku, który jest poświęcony właśnie lotnictwu wsparcia. Znajdą w nim Państwo artykuły autorstwa: gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofa Cura, ppłk. dr. inż. Andrzeja Truskowskiego, ppłk. mgr. inż. Waldemara Sulimy, ppłk. dr. inż. Tomasza Kulika, ppłk. mgr. Andrzeja Królikowskiego, płk. dypl. rez. nawig. inż. Józefa M. Brzeziny oraz kpt. nawig. mgr. Przemysława Ziarkiewicza.

Ponadto zawiera materiały podejmujące problematykę kompatybilności narodowych dokumentów z dokumentami obowiązującymi w NATO. Występują bowiem pewne różnice w ich interpretacji i praktycznym stosowaniu. Szczególnej uwadze polecam artykuł opracowany przez kmdr. por. rez. Grzegorza Kolańskiego o poszukiwaniu podwodnego Graala, Sławomira J. Lipieckiego o przyszłości Royal Navy oraz o broni hipersonicznej, która wchodzi do arsenałów armii niektórych państw.

W numerze rozpoczynamy publikację serii felietonów płk. dr. hab. Juliusza Tyma o wybitnych polskich dowódcach. W tym wydaniu PSZ przybliżył sylwetkę gen. dyw. Tadeusza Kutrzeby.

Życzę owocnej lektury!