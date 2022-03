Z szeregu wystąp

80 lat temu powstała Armia Krajowa, kontynuatorka Służby Zwycięstwu Polski i Związku Walki Zbrojnej.

Pierwszym po 1990 roku redaktorem naczelnym „Polski Zbrojnej” był Jerzy Ślaski, ppor. Armii Krajowej, ps. „Nieczuja”. Człowiek ten reprezentował pokolenie, które stanęło do walki, gdy ojczyzna znalazła się w potrzebie. Wyznawane przez niego wartości miały duży wpływ na wojskową gazetę, która dzięki jego wizji zerwała z komunistycznym piętnem. Dziś przedstawiciele pokolenia Jerzego Ślaskiego wciąż są z nami. Weterani AK regularnie goszczą na łamach miesięcznika „Polska Zbrojna”. Opowiadają o trudach wojennej służby, codziennej walce o przetrwanie, ale też o ideałach, jakimi się kierowali, wstępując w szeregi podziemnej armii. Za naszym pośrednictwem ich przesłanie trafia do szerokiego grona czytelników – i tych w mundurach, i cywilów.

Z dziedzictwa Armii Krajowej czerpią współcześni żołnierze, a do jej moralnych wzorców odwołują się dziś m.in. polscy specjalsi i wojska obrony terytorialnej. Szacunek do kombatantów nie przejawia się jednak tylko w noszeniu na mundurach emblematów nawiązujących do tradycji AK, ale przede wszystkim polega na okazywaniu troski i otoczeniu bohaterów opieką. Zapraszamy Państwa do lektury numeru, w którym pokazujemy relacje łączące żołnierzy kilku pokoleń.

Państwa uwadze polecamy również wywiad z Witoldem Rodkiewiczem, głównym specjalistą Zespołu Rosyjskiego w Ośrodku Studiów Wschodnich, na temat napięcia międzynarodowego wywołanego działaniami Rosji.