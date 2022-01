Jak opuszczenie Afganistanu przez NATO wpłynęło na globalny wymiar bezpieczeństwa

Szanowny Czytelniku,

opuszczenie Afganistanu przez NATO i opanowanie tego państwa przez talibów to wydarzenia, które wpłynęły na globalny wymiar bezpieczeństwa, w tym także na sytuację w Polsce i na wschodniej flance Sojuszu. Obecne procesy w regionie są jednak skutkiem długotrwałego ścierania się interesów mocarstw XIX wieku.

Najnowszy 2/2021 (705) numer „Kwartalnika Bellona” otwiera artykuł dr hab. Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej, prof. SGH, pt. „Rawalpindi i Mussoorie. Dyplomatyczny wymiar trzeciej wojny afgańsko-brytyjskiej (1919–1920)”. Autorka omawia istotny, ale stosunkowo mało znany epizod z dziejów konfliktów afgańsko-brytyjskich. Wpisywał się on w strategiczną rywalizację dwóch imperiów – rosyjskiego i brytyjskiego i przeszedł do historii jako Wielka Gra. U jego podstaw legło wyjątkowe, geopolityczne znaczenie tego obszaru. Stał się on też miejscem konfrontacji strategicznej Związku Sowieckiego z USA, która dla Moskwy zakończyła się katastrofą. W 2001 roku Stany Zjednoczone i NATO podjęły próbę rozwiązania problemu strategicznego Afganistanu. Skuteczna kontrola tych ziem oznaczała dysponowanie kluczem otwierającym drogę na Bliski Wschód, do Europy, Azji Środkowej, Chin, Indii, Pakistanu i nad Zatokę Perską. Potencjał strategiczny tych 653 tysięcy kilometrów kwadratowych jest jedynie kwestią posiadania potencjału i wyobraźni mocarstwa, które byłoby w stanie umiejętnie go wykorzystać. Wydawszy od biliona do 2,3 biliona dolarów, sumy astronomicznej nawet dla najsilniejszych gospodarek świata, w tym 143 miliardów dolarów na odbudowę i modernizację państwa, Waszyngton wycofał się z Afganistanu. Był to najdłuższy i najdroższy konflikt w historii Stanów Zjednoczonych.

Prawdziwym szokiem dla Zachodu okazała się zdumiewająca anihilacja afgańskiej armii i policji, na które USA i sojusznicy wydali wcześniej 88 miliardów dolarów. Siły te rozpadły się przy pierwszej konfrontacji z talibami. W przekazach Rosji i Chin, które prowadzą z Zachodem wojnę informacyjną, wycofanie się USA i NATO z Afganistanu stanowiło pierwszą, ale przełomową przegraną Sojuszu w toczącej się zimnej wojnie 2.0. Z pewnością ma ona strategiczne konsekwencje dla Polski. Siły Zbrojne RP bez mała 19 lat brały udział w działaniach na tym obszarze – wypełniały zobowiązania wynikające z art. 5 traktatu północnoatlantyckiego i następnie uczestniczyły w misji stabilizacyjnej. Służbę pełniło tam ponad 33 tysiące polskich żołnierzy. Ci, którzy przeszli Afganistan i Irak, tworzą dziś fundament polskiej armii. Są bogatsi o doświadczenia, które można zdobyć jedynie w warunkach rzeczywistego pola walki. To była też „nasza wojna”. W obliczu realnego zagrożenia ze wschodu polskie siły zbrojne posiadły unikalne zdolności operacyjne. Kiedy opuszczały Afganistan, rząd RP zagwarantował bezpieczeństwo tym Afgańczykom, którzy aktywnie wspierali polską armię.

Decyzja Stanów Zjednoczonych o opuszczeniu regionu wskazuje, iż skupiają się one na bezpośredniej, strategicznej rywalizacji z Chinami o utrzymanie swojej globalnej pozycji. Sprawy drugorzędne cedują na barki sojuszników. Wszystkie kluczowe zasoby Ameryki będą podporządkowane temu celowi, ponieważ skala wyzwania nie ma precedensu w dziejach amerykańskiej dominacji. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na komentarz analityka RAND Michaela J. Mazarra, zatytułowany„Time for a new approach to defense strategy”. Wynika z niego, że amerykańscy eksperci w dziedzinie bezpieczeństwa toczą ożywioną dyskusję na temat konieczności radykalnej zmiany amerykańskiej strategii w obliczu chińskiego wyzwania. Jej elementy już są wdrażane. Mazarr podkreśla, iż dotychczas Stany Zjednoczone opierały się na zdolności projekcji siły w dowolnym miejscu globu. To pozwalało im prowadzić równocześnie wojny w różnych miejscach świata – w Afganistanie, Iraku czy Libii. Analityk stwierdza: „[…] nowy paradygmat byłby mocno zorientowany na wspieranie wysiłków sojuszników w zakresie ich samoobrony, a nie na umożliwienie Stanom Zjednoczonym przejęcia samej walki [...]. W rezultacie poprawa zdolności sojuszniczych i partnerskich stałaby się głównym priorytetem strategii obronnej USA”1. Innymi słowy, to na partnerach Stanów Zjednoczonych powinien spoczywać podstawowy wysiłek obrony swojego bezpieczeństwa, USA zapewniałyby jedynie dodatkowe wsparcie, ale bez konieczności bezpośredniego wiązania ich sił.

Artykuł profesor Joanny Modrzejewskiej-Leśniewskiej stanowi istotną wskazówkę, pozwala na głębsze zrozumienie współczesnych wydarzeń w Afganistanie oraz możliwych przyszłych scenariuszy w regionie. Autorka zauważa, iż trzecia wojna afgańsko-brytyjska była zmarginalizowana jako obiekt analiz i badań naukowych. To spowodowało, że „[…] zarówno same działania zbrojne, jak i rozgrywka dyplomatyczna sprowadzane są do utartych schematów: wojna była krótka, przegrała strona afgańska, która bezrozumnie zaatakowała silniejszego przeciwnika, o zwycięstwie Brytyjczyków przesądziło użycie lotnictwa itp. W istocie problem był bardziej skomplikowany. Afgańczykom chodziło nie o odniesienie militarnego zwycięstwa, na co nie mieli szans i z czego zdawali sobie sprawę, lecz o doprowadzenie do sytuacji, by na drodze dyplomatycznej osiągnąć zamierzony cel – całkowicie uniezależnić się od Wielkiej Brytanii i stać się niepodległym państwem”. Elity afgańskie osiągnęły swój cel skuteczną strategią wobec Londynu. Wojna była jedynie środkiem politycznego nacisku, skutecznie wykorzystującym słabości brytyjskiego systemu politycznego. Wielka Brytania, państwo, które stało się największym w dziejach imperium pod względem zasięgu terytorialnego, została ograna przez jedno z najbiedniejszych państw świata. Analiza gry strategicznej Kabulu z Londynem jest warta głębszej analizy w kontekście obecnych wydarzeń w tym regionie.

Zasadniczo inny wymiar ma artykuł dr. Remigiusza Lewandowskiego „Wizerunek twarzy w identyfikacji i weryfikacji tożsamości”. W reżimach totalitarnych w coraz większym stopniu wykorzystuje się technologie społecznego nadzoru i inwigilacji. COVID-19, eskalacja zagrożeń terrorystycznych oraz rozwój międzynarodowych organizacji przestępczych powodują, iż także demokracje zaczynają wkomponowywać takie systemy w swoje struktury społeczne. Skalę procesów zawłaszczania obszaru prywatności w zachodnich demokracjach przez korporacje wykorzystujące technologie sztucznej inteligencji ukazała Shoshana Zuboff w pracy „Wiek kapitalizmu inwigilacji”2. Natomiast dr Remigiusz Lewandowski przedstawia istotny element tej nowej rzeczywistości w ramach przekształcania systemów bezpieczeństwa. Analizuje rozwój zaawansowanych technik biometrycznych z elementami sztucznej inteligencji pod kątem skuteczności struktur bezpieczeństwa. Skupia się na tzw. naturalnych identyfikatorach tożsamości, a więc na takich, które są przyrodzoną składową tożsamości każdego człowieka – obejmują nie tylko cechy biologiczno-fizjologiczne danej osoby, lecz także unikalne dane wynikające z urodzenia w danej rodzinie i związane z systemami społecznymi, w których żyjemy. Zdaniem dr. Lewandowskiego walorem „[…] identyfikatorów naturalnych jest to, że są one fizycznie, nierozerwalnie związane z człowiekiem, w przeciwieństwie do identyfikatorów elektronicznych. Oznacza to, że identyfikatory elektroniczne mogą być przechwycone w cyberprzestrzeni przez nieuprawnione osoby w celu przejęcia ich tożsamości, co – przy spełnieniu pewnych koniecznych warunków – jest w zasadzie niemożliwe w przypadku identyfikatorów naturalnych”. Ze względu na słabość rozwiązań bazujących na identyfikatorach elektronicznych zaczęto wdrażać technologie w połączeniu z identyfikatorami naturalnymi opartymi na cechach biometrycznych, w tym głównie twarzy, głosie, odcisku palca. Na tej podstawie powstały automatyczne systemy weryfikacji tożsamości. Kreatywność przestępców, którzy starają się obejść te zabezpieczenia, zmusza jednak do rozwijania systemów z zastosowaniem dodatkowych sensorów oraz rozwiązań wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji.

„Kwartalnik Bellona” uważnie śledzi ekspansję myśli geopolitycznej, a w tym kontekście rozwój badań nad geopolityką obszaru Trójmorza, oraz analizuje powstające w regionie strategie integracyjne. Pismo jest też otwarte na ukazywanie innych zjawisk występujących w przestrzeni geopolitycznej, szczególnie jeśli dotyczy to obszaru szczególnej odpowiedzialności NATO. Ciekawy głos w dyskusji nad dynamiką procesów na Bliskim Wschodzie stanowi artykuł dwóch tureckich badaczy Deniza Ülke Arıboğana i İbrahima Arslana „Rethinking of Turkey’s Geopolitics together with Eastern Mediterranean: Turkish Perspective”. Autorzy piszą, iż rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie w ostatnich dwóch dekadach wytworzył nowego typu wrażliwość w stosunkach między Turcją a Zachodem, zwłaszcza Stanami Zjednoczonymi. Konkurencyjne, zderzające się interesy UE i USA na Bliskim Wschodzie oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego wymusiły – zdaniem badaczy – ponowną ocenę przez Ankarę potencjału wynikającego z geograficznego usytuowania tego państwa. Autorzy przywołują głośne stwierdzenie byłego premiera Turcji, Ahmeta Davutoğlu, że ze względu na strefy wpływów kraj ten jest jednocześnie państwem Bliskiego Wschodu, Bałkanów, Kaukazu, Azji Środkowej, Morza Kaspijskiego, Morza Śródziemnego, Zatoki Perskiej i Morza Czarnego. Stanowi więc nie tylko wspólny punkt różnych obszarów geograficznych, lecz także zapewnia historyczny związek i interakcje ludzi żyjących na tych obszarach. Autorzy twierdzą, iż wieloaspektowa pozycja geopolityczna Turcji daje jej znaczną przewagę nad głównymi potęgami europejskimi, a także nad Rosją, Stanami Zjednoczonymi, a nawet Chinami. Badacze prezentują podobne stanowisko jak Marcel Bazin i Stéphane de Tapia, którzy uważają, iż Turcja leży na skrzyżowaniu trzech obszarów geopolitycznych, co daje jej potencjał zbudowania regionalnej potęgi3.

W koncepcji Afroeurazji Centralnej, która powstała w polskiej szkole geopolitycznej, Turcja rzeczywiście stanowi jądro systemu euroazjatyckiego, łączącego go z potencjałem Bliskiego Wschodu i Afryki. Autorzy wskazują, że Ankara w sporze z Grecją o wschodnią część Morza Śródziemnego kieruje się własną perspektywą geopolityczną, zgodnie z którą doprowadzenie do odzyskania przez Grecję pełnej kontroli nad Cyprem spowodowałaby, iż wschodnia część Morza Śródziemnego zamieniłaby się – z perspektywy Ankary – praktycznie w greckie jezioro. A to stanowiłoby zagrożenie bezpieczeństwa ludności Anatolii. Autorzy nie uwzględniają jednak stanowiska Aten, prezentują jedynie interesy Ankary i jej zagrożenia geopolityczne. Ich analiza daje swoistą legitymizację Turcji w jej twardej rywalizacji z Grecją oraz grze prowadzonej z UE i USA.

Odmienną perspektywę badawczą prezentuje dr Konrad Paduszek w tekście „Czyn niepodległościowy Józefa Piłsudskiego a zjawiska zdrady i szpiegostwa. Wybrane aspekty”. Autor omawia problem zdrady i szpiegostwa w ujęciu historycznym – jako istotne instrumentarium budowy państwowości polskiej w okresie międzywojnia. Ale zjawiska te nadal stanowią punkty odniesienia do współczesnych procesów związanych z identyfikacją kulturowej tożsamości Polaków i stanowiącą wspólną przestrzeń aksjologiczną narodowej wspólnoty. Nietrudno dostrzec, iż zasadnicza linia politycznego podziału w Polsce zasadza się na zdefiniowaniu granicy lojalności klasy politycznej wobec UE i dominującej w niej pozycji Berlina.

Numer zamyka artykuł dr. Radosława Bielawskiego „Rozwój domeny kosmicznej przez NATO”. Jest to pierwszy, w długiej historii kwartalnika, kompleksowy przegląd strategii Sojuszu realizowanej wobec nowej domeny walki – przestrzeni kosmicznej, pojmowanej jako fundamentalne i strategiczne elementy rozwoju zdolności NATO w zakresie pozycjonowania, systemów nawigacji oraz instrumentów precyzyjnego wskazywania czasu. W zintegrowanej przestrzeni współczesnego pola walki, osadzonego w technologiach wsparcia algorytmami sztucznej inteligencji, utrzymanie dominacji technologicznej NATO w domenie kosmicznej staje się fundamentem bezpieczeństwa państw zintegrowanych w ramach Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Szanowny Czytelniku, z szacunkiem i pokorą oddajemy w Twoje ręce 705 numer „Kwartalnika Bellona”.

Przypisy:

1 M.J. Mazarr, Time for a new approach to defence strategy, War on the Rock [online], 29.07. 2021, https://warontherocks.com/2021/07/time-for-a-new-approach-to-defense-strategy [dostęp: 20.09.2021].

2 S. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań 2020.

3 M. Bazin, S. de Tapia, Turcja. Geografia wschodzącej potegi, Warszawa 2014, s. 299–300.