Zanim praktyczna pani domu, Ilse Koch, żona komendanta obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie, zaczęła doskonalić się w sztuce dekorowania wnętrz przedmiotami z wyprawionej ludzkiej skóry, nie wiedziała zapewne, że wpisuje się w tradycję. Dwieście lat wcześniej oficerowie „kolumn piekielnych” rewolucji francuskiej wkroczyli do Wandei w spodniach obstalowanych ze skóry wyrżniętych w pień katolików. Najchętniej zdejmowanej żywcem. Siły postępu syciły się krwią i widokiem ginących pod końskimi kopytami dzieci. Festiwal okrucieństwa opisywany z buchalterią przez sprawców szokuje do dziś. A treść tamtejszych, pogardliwych raportów: „ilość zwierzyny zmniejsza się” – wybrzmi za jakiś czas znów swym echem w języku „nieodżałowanej” Frau Koch.

Wojny religijne nie są dominujące w dziejach starć zbrojnych na świecie. Jednak zawsze były najbardziej zaciekłe i krwawe. Po epoce oświecenia te brutalne zwarcia sił przybrały zupełnie inny wymiar, zupełnie nową odsłonę – we Francji pole bitwy wypełniły wojska służące ideologii. Naprzeciwko podnieśli się do walki wandejscy chłopi i inne dzieci monarchii spod znaku Pour Dieu et pour le Roi („Za Boga i Króla”).

Oba wojska biły się równo. Powstańcy musieli ustąpić jednak przed dominacją siły i uzbrojenia. Wandeę dosłownie utopiono we krwi... W tej nieznanej dotąd wojnie dekapitacja Kościoła katolickiego poprzez masowe mordowanie księży przebiegała równolegle z zagładą wiernych. Religia miała zostać zniszczona, by nowa idea Rozumu mogła zająć jej miejsce, stać się nowym bogiem. Sęk w tym, że antyteza mimo intencji uwiarygodnia prawdziwość tezy. Jak się okaże, mimo upływu wieku, problem nie zniknie. Kiedy bliżej przyjrzymy się mechanizmowi zarządzania rewolucją w początkach XX wieku, ujrzymy ten sam zasadniczy paradoks. Oto semantyka deklaracji przeznaczonych dla „mas”, ćwiczonych do „walki z ciemnotą, zabobonem i wyzyskiem ludu”, rozjeżdża się z rzeczywistym poglądem kierowników rewolucji. W retoryce serwowanej proletariatowi jest nienawistne podsycanie stereotypów, które z jednej strony stanowi mocne spoiwo tej forpoczty rewolucji, z drugiej strony daje im zaś poczucie wyższości i oświecenia. Sowieccy bezbożnicy w swoich długich szubach, idący z widłami do wypełnionych świątyń, mimo masakr, które urządzali po drodze, byli mniej groźni niż właściwi sprawcy, montujący ich rękoma antykościół antyboga. Określając się bowiem wrogiem Kościoła – jednocześnie uznają jego podmiotowość. Kościół na tym poziomie nie jest zwalczany jako zabobon, tylko jako emanacja Boga. Dlatego na przykład Plutarco Calles, prezydent Meksyku dławiący powstanie cristeros, zupełnie serio nazywa sam siebie Antychrystem. A gubernator meksykańskiego stanu Tabasco Tomás Canabal, twórca ochotniczych bojówek mordujących księży, nadał swym synom imiona Lenin i Szatan. Miało to uwiarygodnić ich przed tymi, którzy nadstawiali za nich karku w walce. Ale było w tym też uczciwe i transparentne określenie swych pozycji. Antyklerykalizm komunizmu był wojujący, jawny i jasny. Narodowy socjalizm także dość szybko pozbawił ludzi złudzeń. Dynamika szalonego parcia do przodu, przymusu ekspansji, agresywnego nienasycenia, to niejedyne podobieństwa tych straszliwych systemów. Już 3 września 1939 roku w Lelowie pod Częstochową żołnierze niemieccy ze zmotoryzowanej 2 Dywizji Lekkiej spędzili mężczyzn pod miejscowy kościół. Niepiśmienny chłop Ignacy Trenda dostaje wiązkę słomy i rozkaz, by spalić stary krzyż wiszący w kruchcie. Trenda odmawia i zostaje natychmiast rozstrzelany. Po nim ginie kilku kolejnych mieszkańców. Lelów spłonął – krzyż ocalał. W styczniu 1943 roku w obozowym szpitalu w Dachau, nad wycieńczonym polskim biskupem katolickim Michałem Kozalem rozlegnie się ironiczne In Ewigkeit! – na wieki wieków – to ostatnie słowa, które usłyszy, zanim zostanie zabity zastrzykiem z fenolu. Mógł się uratować, gdyby wzorem duchownych neofitów z Francji, Meksyku, Rosji sowieckiej przyjął synekurę, koncesjonowane przez Generalne Gubernatorstwo biskupstwo. Ksiądz Biskup nie skorzystał z oferty świadom konsekwencji swej decyzji.

Polscy „księża patrioci” za kilka lat nie popełnią jego błędu. Będą kiwać ze zrozumieniem głowami, gdy w koszarach wojskowych przestaną „ranne wstawać zorze”, a wieczorem znikną z nich „wszystkie nasze dzienne sprawy”. Na Polskę nałożono marksizm, „jak się nakłada klatkę na odurzone ptaki”, napisał Gombrowicz w swych Dziennikach zadziwiony procesem, podczas którego w imię uczczenia pamięci ofiar Birkenau zapomina się o ofiarach Kołymy. W cieniu wojny totalnej Hitlera rozegrała się bez zbędnego szumu mistrzowska partia arcywojny totalnej Stalina. Wygrana do dziś na wszystkich frontach. Sama pamiętam piosenkę pionierów o pokoju na świecie, żadne dziecko nie miało wątpliwości, że melodyjne zaklęcie „zawsze niech będzie słońce” musi się spełnić, bo przecież wystarczyło, że „Hitler kaputt”.

Noc przed 1 sierpnia 1981 roku. Na warszawskim Golędzinowie zarządzono zbiórkę i szybko postawiono na nogi w trybie alarmowym 10 kompanię operacyjną ZOMO, którą wywieziono w nieznane. Samochód zatrzymał się przy bramie cmentarza Powązek Wojskowych. Zomowcy przeszli między kwaterami poległych żołnierzy Września'39. Obok kwatery powstańców warszawskich i pomnika Gloria Victis stał duży granitowy krzyż. Świeża sprawa. W miedzianych literach odbijało się światło reflektora: „1940 Katyń”. Każdy dostał w rękę młot. W ciszy nocy padł wulgarny rozkaz: „Roz... ten krzyż!”. Po pierwszym głuchym uderzeniu młoty chodziły jak w transie. Krzyż rozbito. Jednak niektórym ręce zadrżały i odmówili wykonania rozkazu. Niesubordynowanych ukarano. Ci, którzy dzień wcześniej krzyż postawili, rozpoczynali dopiero swoją „przygodę” z władzą ludową*.

* Na podstawie relacji Łukasza Kudlickiego i Andrzeja Melaka, autorów książki Pomnik prawdy, Warszawa 2021.