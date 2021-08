Przeciwdziałanie rozpoznaniu

Dowódcy na wszystkich poziomach dowodzenia powinni dążyć do posiadania aktualnych informacji o przeciwniku, jego potencjale oraz przewidywanych działaniach, by właściwie zdefiniować zagrożenie. Muszą być przy tym świadomi, że przeciwnik również dysponuje siłami i środkami rozpoznania pozwalającymi odkryć nasze słabe strony w ugrupowaniu operacyjnym (bojowym), które będzie mógł wykorzystać w działaniach bojowych. Dlatego też obie strony będą dążyć do uniemożliwienia lub maksymalnego utrudnienia przeciwnikowi zdobycia tych informacji.

W tym numerze „Przeglądu Sił Zbrojnych” znajdą Państwo kilkanaście artykułów poświęconych rozpoznaniu i przeciwdziałaniu rozpoznaniu. Swoją wiedzą na ten temat podzielili się m.in.: prof. dr hab. Marek Wrzosek, który pochyla się nad zagadnieniem wojny informacyjnej; ppłk mgr inż. Maciej Lewandowski i mjr mgr inż. Tomasz Karwowski, którzy przybliżają problematykę cyberbezpieczeństwa w wojskowych systemach teleinformatycznych, oraz mjr Daniel Bobrowski, omawiający wymagania stawiane żołnierzom pododdziałów rozpoznawczych wojsk aeromobilnych. Z kolei dr Klaudia Kwapisz zapoznaje z systemem rozpoznania funkcjonującym w Bundeswehrze, a mgr Zofia Marciniak przedstawia skuteczność narzędzi prawnych w walce informacyjnej.

Natomiast mjr mgr Marcin Konieczny prezentuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym w czasie ćwiczeń i szkoleń. Pani Weronika Jakubczyk zaś przybliża wpływ jakości i wiarygodności informacji na podejmowanie decyzji w trakcie działań bojowych.

Problematyce maskowania jako jednego ze sposobów mylenia przeciwnika co do rozmieszczenia własnych sił i środków są poświęcone artykuły mjr. dypl. SZRP Mariana Idzieka oraz płk. dr. hab. inż. Krzysztofa Wysockiego i mgr Eweliny Jastrzębskiej.

Ponadto Państwa uwadze polecam artykuły: ppłk. rez. dr. Marka Grygi o wojskach specjalnych Izraela; Sławomira J. Lipieckiego o amerykańskich okrętach podwodnych Seawolf; płk. dypl. rez. nawig. Józefa Macieja Brzeziny o wykorzystaniu BSP w konflikcie na Kaukazie oraz Przemysława Millera o wzmacnianiu zdolności obronnych przez Szwecję.

Gorąco zachęcam do lektury.